Artık denetim sürecinde yalnızca A tipi muayene kuruluşları değil, uygunluk değerlendirme hizmeti veren diğer kuruluşlar da görev alabilecek. Böylece denetim sahasında yer alabilecek kurum sayısı artırılarak sürecin daha kapsamlı yürütülmesi amaçlandı.

PROTOKOL FESHİNDE BAKANLIĞA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeye göre, bir kamu kurumu asansör denetim protokolünü feshetmek isterse, bu talebini gerekçesiyle birlikte en az 15 gün öncesinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na özel bir form aracılığıyla bildirmek zorunda olacak.

KURALLARA UYMAYAN KURULUŞLARA CEZA VE YETKİ İPTALİ

Denetimler sırasında usulsüzlük tespit edilen A tipi muayene kuruluşlarına para cezası verilebilecek ya da yetkileri askıya alınabilecek. İhlalin tekrarlanması veya ciddi boyutlara ulaşması durumunda ilgili kuruluşun yetkisi tamamen iptal edilebilecek. Aynı şekilde, asansörü monte eden firmalar, yetkili servisler, bina yöneticileri ve ilgili belediyeler de para cezası ile karşı karşıya kalabilecek.

BİNA SORUMLULARINA CEZA MUAFİYETİ

Yeni uygulamayla birlikte, bina sorumluları veya kat maliklerine, mavi etiket eksiklikleri nedeniyle ceza verilmeyecek. Bu düzenleme, bina sakinlerinin doğrudan sorumlu tutulmaması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DENETİM KARARLARI YETKİLİ MAKAMLARCA VERİLECEK

Uygunsuzluk tespiti bakanlık personeli tarafından yapılırsa, nihai karar bakan yardımcısı tarafından verilecek. Denetimi il müdürlüğü yürütürse, karar yetkisi ilgili il müdürüne ait olacak.

Ayrıca, bir denetim kuruluşunun bakanlık tarafından yetkisiz ilan edilmesi durumunda, o firmayla imzalanan tüm protokoller doğrudan geçersiz sayılacak.