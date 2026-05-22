Site ve apartman yönetimlerinin aidat zamları konusunda tek başlarına karar almalarını önlemeyi amaçlayan yasal düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklik uyarınca, site yönetimlerinin site sakinlerinin katılım sağladığı genel kurul toplantılarını devre dışı bırakarak kendi kararlarıyla aidat belirleme yetkisine kısıtlama getirildi.

YENİ DÖNEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni uygulamaya göre, yönetimler öncelikle kısa süreli ve geçici bir bütçe hazırlamakla yükümlü olacak. Oluşturulan bu bütçenin en geç 3 ay içerisinde kat malikleri kurulunun onayına sunulması gerekecek. Hazırlanan bütçe teklifinin kabul edilebilmesi için ise kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun olumlu oyu aranacak.

Teklifin kurulda kabul edilmemesi durumunda, site yönetiminin en geç 3 ay içinde yeni bir bütçe hazırlaması zorunlu kılınıyor. Bu 3 aylık geçiş sürecinde aidatlara yapılacak zam miktarı, belirsizlikleri önlemek amacıyla en fazla yeniden değerleme oranı kadar uygulanabilecek.

Yürürlüğe giren yasa maddesinde, “geçici işletme projesi için öngörülen bedelin” yeniden değerleme oranında artacağı hükme bağlandı. Getirilen bu sınırlandırma, site aidatlarının hiçbir koşulda yeniden değerleme oranının üzerine çıkarılamayacağı anlamına gelmiyor. Site sakinleri, yatırım amaçlı harcamalar veya gerekli gördükleri diğer giderler için bu oranın üzerinde bir artış yapılması yönünde karar alma yetkisine sahip bulunuyor. Düzenleme, yalnızca genel kurul iradesi dışında yöneticilerin tek başlarına yüksek aidat belirleme yetkisini sınırlandırmayı hedefliyor.

KARARIN TAM METNİ

634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “bildirilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve en geç üç ay içinde aynen veya değiştirilerek kabulüne yönelik genel kurulda karar alınır” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İşletme projesi kat malikleri genel kurulunda onaylanır. Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, en geç üç ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar yönetici, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapar.”

“c) Her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;”

“Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenir ve yukarıda belirlenen usulde kat malikleri kuruluna sunulur.”