Pencerelerde uzun yıllardır kullanılan çift camlı sistemler, yapı sektöründeki alternatif malzeme arayışlarıyla birlikte yeni seçeneklerle karşı karşıya.

2026 yılında şeffaf polikarbonat levhalar, özellikle doğal ışığın korunmasının istendiği uygulamalarda daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Dayanıklı bir plastik türü olan polikarbonat; pencere, çatı, çatı penceresi, cephe ve iç bölmeler gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Cam görünümüne yakın şeffaf yüzeyi sayesinde iç mekanlara doğal ışığın ulaşmasına da imkan sağlıyor.

CAMIN YERİNE KULLANILABİLİYOR

Şeffaf polikarbonatın öne çıkan özelliklerinden biri darbe karşısındaki dayanıklılığı. Geleneksel cam, güçlü bir darbe aldığında kırılarak parçalanabilirken polikarbonat levhalar esneyerek darbenin bir bölümünü absorbe edebiliyor.

Bu özellik, malzemenin özellikle darbe riskinin bulunduğu alanlarda alternatif olarak değerlendirilmesini sağlıyor.

Üreticilerin verdiği bilgilere göre şeffaf polikarbonat levhalar, ışığın yüzde 90'ına kadarını geçirebiliyor. Böylece malzeme kullanıldığı alanın aydınlık kalmasına katkı sağlayabiliyor.

HAFİF YAPISI MONTAJI KOLAYLAŞTIRIYOR

Polikarbonatın tercih edilmesindeki bir diğer unsur ise ağırlığı. Camla karşılaştırıldığında daha hafif olan levhalar, büyük panellerin taşınması ve montajı sırasında kolaylık sağlayabiliyor.

MALZEMENİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE SIRALANIYOR:

-Cama göre yüksek darbe dayanımı

-Daha düşük ağırlık

-Doğal ışık geçirgenliği

-Kesme ve delme işlemlerinin daha kolay yapılabilmesi

-Farklı yüzey ve şeffaflık seçenekleri

-Özellikle büyük yüzeylerin kaplanması gereken uygulamalarda düşük ağırlık, malzemenin kullanımını kolaylaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

HEPSİ AYNI ÖZELLİĞE SAHİP DEĞİL

Polikarbonat levhaların tamamı aynı özelliklere sahip değil. Pencere, çatı ve dış cephe gibi sürekli güneş ışığına maruz kalan alanlarda kullanılacak ürünlerin UV korumasına sahip olması önem taşıyor.

UV koruması bulunmayan levhalar uzun süre güneşe maruz kaldığında zaman içerisinde sararabilir, yüzey özelliklerini kaybedebilir ve ışık geçirgenliğinde azalma görülebilir.

Bu nedenle dış mekan uygulamalarında, güneş ışığına karşı dayanıklılık sağlayacak şekilde üretilen polikarbonat modellerinin tercih edilmesi gerekiyor.

APARTMANLARDA KULLANIM ALANI GENİŞLEYEBİLİR

Şeffaf polikarbonatın kullanım alanının genişlemesi, yapı sektöründe camın yanında farklı malzemelerin de değerlendirildiğini gösteriyor. Hafif olması, darbelere karşı dayanıklılığı ve ışık geçirgenliği nedeniyle malzeme; çatı, cephe, pencere ve bölme uygulamalarında alternatif oluşturabiliyor.

Ancak bu durum, polikarbonatın her şartta çift camlı sistemlerin doğrudan yerine geçeceği anlamına gelmiyor. Kullanılacak malzemenin yapının özelliklerine, uygulama alanına ve dış ortam koşullarına uygun olması gerekiyor.

TÜRKİYE'DE DE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Türkiye'de şeffaf polikarbonat levhalar özellikle çatı kaplamaları, seralar, sundurmalar, teraslar, endüstriyel yapılar ve doğal ışığın içeri alınmasının istendiği çeşitli alanlarda kullanılıyor.

Apartman ve konutlarda ise malzemenin kullanım alanı yapılacak uygulamanın niteliğine göre değişiyor.

Bu nedenle Türkiye'de de çift camlı pencere sistemlerine alternatif olarak değerlendirilen polikarbonatın hangi alanlarda kullanılacağı; ürünün teknik özellikleri, binanın koşulları ve uygulamanın amacına göre belirleniyor.