Sosyal medya platformu X'teki çeşitli kullanıcılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın perşembe günü Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi sırasında gözleri kapalı şekilde kaydedilen görüntülerine tepki göstererek Trump'ın uyuyakaldığını yazdı.

Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen zircedeki canlı yayına yansıya görüntülere ilişkin haberlerde “ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen APEC Zirvesi'ndeki bir oturum sırasında uyukluyor gibi göründü. O anların kameraya yansıdı” ifadelerine yer verildi.

Trump'ın gözleri kapalı, başı eğik hali sosyal medyada tepkilere neden oldu. Başkan'ın hareketsiz kalması kullanıcılarda Trump'ın uyuduğu izlenimini güçlendirdi.

ABD Başkanı'nın daha önce Oval Ofis'te düzenlenen toplantılar sırasında da uyuyakaldığının iddia edildiği başka örnekler yaşanmıştı.

GERÇEKTEN UYUDU MU?

Bununla birlikte son görüntülerde Trump'ın gözlerinin gerçekten kapalı mı olduğu yoksa kamera açısının mı böyle bir izlenim yarattığı netlik kazanmadı.

Rusya devlet destekli kanal RT tarafından paylaşılan çeşitli videolarda da Trump'ın gözleri kapalı gibi görünmesine rağmen farklı konularda net bir şekilde konuştuğu dikkat çekti.

RT'nin yayımladığı videolardan birinde Xi'ye övgüde bulunan Trump, “Başkan Xi ve Bayan Peng'e ortaya koydukları inanılmaz gösteri için teşekkür etmek istiyorum. Dün gece inanılmazdı” dedi.

Aynı kanal tarafından paylaşılan diğer görüntülerde ise Trump'ın, Xi ve Vladimir Putin ile yapılacak üçlü görüşmeye yönelik istekliliğini dile getirdiği ve kendi ifadesiyle "süper zekâa olarak adlandırdığı yapay zeka hakkında konuştuğu görüldü.