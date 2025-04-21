MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki açıklamaları sonrası başlayan İmralı süreciyle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. İmralı Heyeti’nin yaptığı ziyaret sonrası PKK’ya ‘kendini feshet’ çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili ilk olarak ‘umut hakkı’ konuşulmaya başlandı. ‘Umut hakkı’ düzenlemesi hayata geçirilirse Apo’nun 26 yıldır tutuklu bulunduğu İmralı Adası’ndaki akıbetinin ne olacağı da tartışma konusu oldu.

‘KONFOR’ DA İSTİYOR

İddiaya göre, 76 yaşındaki Öcalan’ın ‘güvenlik koşulları’ ve ‘bazı hassasiyetleri’ nedeniyle İmralı’dan çıkmak istemediği ileri sürüldü. Apo’nun ‘umut hakkını’ elde ettikten sonra adaya inşa edilecek 3+1 bir evde ömrünü geçirmek istediği, evde internet başta olmak üzere her türlü iletişim araçları ile kendisine ait bir çalışma odası ve kütüphane talebinde bulunduğu iddia edildi. Bu talebe sıcak bakan hükümetin, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla İmralı’da onut inşaatı yapılabilmesi için bir fizibilite çalışması yürüttüğü de öne sürüldü.

HALKIN ÖNCELİĞİ BAŞKA

Apo’ya İmralı’da müstakil konut projesinin Güneydoğu’daki karşılığı ise bambaşka. Bölgedeki vatandaşlar, Apo’nun eve çıkmasını değil, “Terörsüz Türkiye” sloganıyla başlayan sürecin tamamlanmasını istiyor. Terörün en ağır bedelini ödeyen Güneydoğulular, sürecin, 2013’teki gibi yarıda kesilmesinden endişe duyuyor.

Ümit Özdağ Silivri’den açıklamıştı: Adada rahatça

ziyaretçilerini ağırlayabilecek

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan için İmralı’da ev yapılacağı iddiası ilk olarak üç aydır Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Özdağ, sürecin İmralı’nın artık bir cezaevi değil, Apo’nun ‘evi’ haline getirilmesiyle başlayacağını belirtip “Ada, Öcalan’ın hapishanesi olmaktan çıkacak, isteyenler adaya gidip kendisini ziyaret edecek” demişti.

Bahçeli konut şeklinde cezaevi!

Güney Afrika’da siyahların lideri Nelson Mandela 27 yılını hapiste geçirdi, bunun büyük bölümünde Robben adlı bir adadaydı. 1982’de Robben Adası’ndan Cape Town’daki Pollsmoor Cezaevi’ne nakledildi. Bahçeli bir ev şeklindeki bu hapishanede yaklaşık 8 yıl kaldı. Pollsmoor Cezaevi’nde geçirdiği süre boyunca, diğer mahkumlarla birlikte eğitim faaliyetleri düzenleyerek liderlik rolünü sürdürdü. Bu dönemde, bahçecilikle uğraştı.