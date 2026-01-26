Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye kilim hediye etti. Bahçeli “Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum” dedi. MHP lideri Öcalan için kullandığı “Kurucu önder” ifadesini de tekrarladı.

ÖZEL DOKUNDU

Kilimin kendisine DEM Parti heyetinin 12 Aralık’taki Meclis ziyaretinde verildiğini ve Şanlıurfa’da özel dokunduğunu söyleyen Bahçeli, “Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum” dedi.

Canlı yayında, Apo’nun Bahçeli’ye özel dokutup hediye ettiği kilimi analiz eden televizyoncular: “İnsanın birlikteliğini gösteriyor.”

Öcalan’ın hediyesi kilimdeki motifler canlı yayında analiz edildi: “Uzaktan bakınca hakikaten kurt sembolünü anlatıyor. Şunlar ise insanların birlikteliğini gösteriyor. Bakın yüzü belli olmayan insanlar. Kilimler aslında konuşur yani...”