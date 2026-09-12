MHP lideri Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan için İmralı Adası’nda bahçeli ve konforlu bir ev inşa edildiğini, ancak Öcalan’ın eve geçmeyi reddettiğini söyledi. Bahçeli, Öcalan’ın “Çerçeve Yasası’nın hayata geçmesini, kurulların işlediğini gördükten sonra” söz konusu eve geçmek istediğini belirtti.

Bu notlar Nagehan Alçı’nın MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yle görüşmesinden çıktı. Alçı, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve süreç hakkında konuşurken kamuoyunda gündeme gelen “İmralı Adası’nda ev yapıldığı” iddiasını Bahçeli’ye sorduğunu belirtti. Alçı’nın aktardığına göre Bahçeli, kendisine bu konuda net bir yanıt verdi.

MHP lideri “Abdullah Öcalan’a İmralı Adası’nda bir ev inşa edildi. Bu ev önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan bir ev. O evin içinde normal hayatın akışına uygun yaşayabilir. Konforlu bir ev inşa edildi” dedi.

SÖZCÜ geçen yıl yazdı.

EVE GİRMEYİ REDDETTİ

Bahçeli ayrıca Öcalan’ın söz konusu eve geçmeyi reddettiğini belirterek bunun nedenini de açıkladı. Bahçeli, Öcalan’ın eve geçmeyi reddetmesinin nedenini “Fakat kendisi buna girmeyi reddediyor. Çünkü statü istiyor” sözleriyle açıkladı.

Alçı: “Bunu kamuoyuyla paylaşabilir miyim?’ diye sordum Sayın Bahçeli’ye.‘Paylaşabilirsiniz’ dedi.”

Abdullah Öcalan’ın Çerçeve Yasası’nın hayata geçirilmesini ve kurulların işlemeye başladığını görmeyi beklediğini belirten Bahçeli, “Çerçeve Yasası’nın hayata geçmesini, kurulların işlediğini gördükten sonra eve geçmek istiyor” ifadelerini kullandı.