Diyarbakır’da 1994’te Yılmaz Market isimli iş yerinin ateşe verilerek kurşunlanması eylemini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan PKK’lı Veysi Aktaş, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Geçtiğimiz günlerde cezasının infazını tamamladıktan sonra tahliyesine karar verildi. Diyarbakır’a döndü. Havaalanında kalabalık bir grup tarafından çiçek ve zılgıtlarla karşılanan Veysi Aktaş’ın akrabaları arasında dikkat çeken bir isim yer alıyordu.

Öcalan’ın cezaevi arkadaşı Veysi Aktaş tahliye sonrası DEM Parti Diyarbakır il binasına gitti. DBP Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır ile görüştü.

EVİNE ZİYARET

İmralı’da terör örgütü elebaşı Apo’nun sekreteryasında yer alan ve PKK’ya silah bırakma çağrısı yapılırken de Öcalan’ın yanında oturan Veysi Aktaş’ın, CHP’ye yönelik operasyonların başaktörü “Topal İhsan” lakaplı Aziz İhsan Aktaş’ın amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı. Veysi’nin babası Abit ile Aziz İhsan’ın babası Nezir’in kardeş oldukları belirlendi. “Suç örgütü lideri” denilen, “itirafçı” olduktan sonra serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın annesi Şerife ile babası Nezir Aktaş’ın da Veysi Aktaş’ın aile evine geçmiş olsun ziyaretinde bulundukları bildirildi.

ÇAY KAHVEDEN SERVET

Aziz İhsan Aktaş, Diyarbakır’da Kredi Yurtlar Kurumu’nun kantin ihalesini aldı. Kafe işletmeye başladı. Dondurma, çay ve kahve satan Aktaş daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açtığı okul kantin ihaleleri ve devamında AKP’li belediyelerin açtığı ihalelerle bir anda servet sahibi oldu.

ŞİKAYET VAR AMA...

Aktaş’ın, CHP’li belediyelerden aldığı ihalelerle ilgili soruşturma devam ederken, aynı tarihlerde AKP’li Elazığ Belediyesi’nden de 2 milyar liralık birden fazla ihale aldığı ortaya çıktı.

Bu ihalelerle ilgili Kamu İhale Kurumu başta olmak üzere savcılık ve ilgili kurumlara rakip firmalarca yapılan şikayet ve suç duyurularına rağmen herhangi bir işlem yapılmadı.

Aziz İhsan Aktaş

Örgüt lideri ama özgür!

Suç örgütü kurmak iddiasıyla gözaltına alınan Aziz İhsan Aktaş, CHP’li belediyeleri ‘suçlayan’ ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Şimdi özgürce dolaşıyor. CHP’li belediye başkanları ise onun ifadeleri gerekçe gösterilerek hâlâ cezaevinde. Haklarında iddianame ise henüz yazılmadı.

Melek Kara

Kardeşleri ihaleye fesattan sanık

Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşleri Ramazan Murat Aktaş ile Tekin Aktaş AKP’li Diyarbakır Bağlar Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile ihaleye fesat karıştırmak suçundan yargılanıyor. Avukat olan kız kardeşi Melek Kara da TEDAŞ’ı sahte evraklarla milyonlarca lira dolandırmakla suçlanıyor. Zimmetine para geçirdiği iddia edilen Kara’nın 20 yıl hapsi isteniyor.