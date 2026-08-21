Elebaşı Abdullah Öcalan’a “Statü” bulundu. Öcalan devlet birimlerinin süreci izlemek üzere kuracağı‘ ’Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Komisyonu üyesi’’ olacak. “Terörsüz Türkiye” kapsamında çıkarılan yasa gereği süreci izlemek üzere Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ‘’İzleme Kurulu’’ oluşturulacak. Kurul bünyesinde de ‘’Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Komisyonu’’ kurulacak.

İmralı Heyeti’nden Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol ile İmralı Cezaevi'nden tahliye edilen Veysi Aktaş, gazetecilerle Taksim’de bir otelde bir araya geldi. Buldan kurulacak “alt komisyonda” elebaşı Öcalan’ın da olacağını açıkladı. Üst komisyon olan İzleme Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Adalet, Dışişleri, İçişleri Milli Savunma Bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşacak. Kurul ilk toplantısını 24 Ağustos pazartesi günü yapacak. Alt komisyonda ise Öcalan ile birlikte kimlerin olacağı ise henüz netleşmedi.

“ORGANİZE EDECEK”

Pervin Buldan, “Çıkan yasayla birlikte bazı kurulların oluşması gerekiyor” diyerek şunları söyledi:

“24 Ağustos tarihinde üst kurul ilk toplantısını yapacak. Alt kurulların kurulması için bir süreç başlayacak. Bu alt kurulların biri ‘Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulu’ olacak, burada Öcalan da yer alacak, gelişmeleri organize edecek. Bunun yanında bir kadın kuruluna da ihtiyaç var.”

Apo ile İmralı Cezaevi’nde kalan ve tahliye edilen Veysi Aktaş’ın, CHP’ye ve İBB’ye yönelik operasyonların dayanağı olarak gösterilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş’ın kuzeni olduğu biliniyor.

4 bin PKK'lı çıkacak

Basın toplantısındaki açıklamalara göre, hapisteki 4 bin PKK’lı çıkacak, 75 bin dosya yeniden ele alınacak, 900 PKK’lı kapsam dışı kalacak. Öcalan, İmralı’da kendisini için hazırlanan yeni yerleşkede çalışacak, gazetecileri ve başkalarını kabul edebilecek. 3 T, yani teyit, tespit ve taahhüt mekanizması işletilecek. Özalan taahhüt eden olarak kabul edilecek. Tahliye olan PKK’lı Mandela örneği verdi ve “Mesela 2023’te Öcalan’ın yeri değiştirildi. Odası değiştirildi. Sürecin başlama sinyali buydu dedi.