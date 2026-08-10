Çerçeve yasa teklifinden vazgeçilmesini isteyen İYİ Parti, komisyonda sert şekilde muhalefet yaptı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, ‘pazarlık yok, şart yok, terör örgütü silah bırakacak’ denildiğini ancak devlet ile terör örgütü arasında pazarlık yürütüldüğünü iddia ederek, şu eleştirileri dile getirdi:

“Hani pazarlık yoktu? Devlet terör örgütüyle eşitlendi, hatta terör örgütü devletin üstüne çıkarıldı. Uzatmak istemiyorum, ya TBMM’nin üzerine kayyum atandı Abdullah Öcalan. Önce onun onayı alındı, sonra kanun buraya geldi. Bu hiç mi yüreklerinizi sızlatmıyor? Böyle bir şey olabilir mi?”

AKP’li Şengül Karslı, “Bu cümleyi nasıl kullanıyorsunuz, yazıklar olsun” dedi. Usta da “Size yazıklar olsun” diye karşılık verdi.