Konya’da tüpçülük yapan 28 yaşındaki Furkan Baktemur, aracındaki "APP" (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen standart dışı plakasını yasal mevzuata uygun hale getirmek için Karapınar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na başvurdu. Ancak noter işlemlerini tamamlayıp harçlarını yatıran Baktemur, plaka basım aşamasında beklemediği bir taleple karşılaştı.
İddiaya göre oda görevlileri, plaka basımı için Baktemur ve yanındaki arkadaşından kişi başı 150 TL "hizmet bedeli" talep etti. Durumdan şüphelenen Baktemur, o sırada Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nu arayarak bilgi aldı. Federasyondan "Böyle bir ücret talep edilemez, yasal değil" yanıtını almasına rağmen, plakalarını alabilmek için ödemeyi yapıp o anları kayıt altına aldı.
"MESELE KAHVE PARASI DEĞİL, HUKUK MÜCADELESİ"
Yaşanan usulsüzlüğün peşini bırakmayan Baktemur, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Baktemur, süreci şu sözlerle anlattı:
"150 TL cüzi bir miktar, bir kahve parası bile değil; ama yasal olmayan bu paranın başkalarından da alınmaması için hukuki mücadele başlattık. Görevlilere sorduğumuzda 'Maliyeti kurtarmıyor' dediler. Bu tamamen hukuka aykırı."
ODADAN "KALİTELİ BOYA" SAVUNMASI
Konuyla ilgili Karapınar Şoförler Odası’ndan bir yetkili ise kendilerini ilginç bir gerekçeyle savundu. Ücretin, plaka basımında kullanılan "deforme olmayan kaliteli boya" nedeniyle alındığını iddia eden yetkili, standart boyalı plaka isteyenlerden ek ücret alınmadığını ve kesilen ücretin makbuzlu olduğunu ileri sürdü.