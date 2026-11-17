Apple'ın dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Downdetector platformunda, şirketin farklı hizmetlerine yönelik kullanıcı bildirimlerinde artış görüldü. Kesintiden etkilendiği bildirilen hizmetler arasında Apple Destek, Apple Pay, iCloud, App Store, Apple Business Manager, Apple Music, Apple Store, Apple ile Giriş Yap ve Apple Card yer aldı. SON SAATLERDE BİLDİRİMLER ARTTI Downdetector verilerine göre Apple Store ve Apple Music için kullanıcı bildirimleri son saatlerde arttı. Kullanıcıların bildirdiği sorunların; bulut hizmetleri, dijital ödeme sistemleri, hesap doğrulama ve çevrim içi alışveriş gibi farklı alanları kapsadığı aktarıldı. KESİNTİNİN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR Apple hizmetlerinde yaşanan erişim sorunlarının nedeni henüz bilinmiyor. Apple da söz konusu sorunlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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