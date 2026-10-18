Apple’ın online mağazasında 5 bin TL’ye satışa sunduğu resmi iPhone Duo kılıfının, telefona yapışkan şeritlerle tutunduğu ortaya çıktı. Kullanıcıların paylaştığı görsellere dayandırılan habere göre, iki parçalı kılıfın iç kenarlarında sabitleme amacıyla yapışkan kullanılıyor.

Kılıfla birlikte verilen talimatlarda, yapışkanların üzerindeki koruyucu filmin çıkarılması, iki parçanın cihazın üzerine yerleştirilmesi ve iyice yapışması için bastırılması öneriliyor.

Polikarbonattan üretilen kılıf, Kum Beji ve Lacivert renk seçenekleriyle sunuluyor. Tasarım, telefonun arkasındaki kamera çıkıntısını ve ön taraftaki dış ekranın çevresini korumayı amaçlıyor. Ön ekran için boşluk bırakılan kılıf, cihaz açıldığında iç kısma herhangi bir koruma sağlamıyor.

MIKNATISLI ALTERNATİF 8 BİN TL

Apple’ın satışa sunduğu Stantlı iPhone Duo Folio kılıf ise yapışkan yerine mıknatıslarla telefona tutunuyor. Fiyatı 8 bin TL olan bu model, cihazın yan taraflarını korumuyor ve kullanım sırasında ön ekranı örtüyor. Dış ekrana ihtiyaç duyulduğunda kılıf geriye doğru katlanabiliyor.

İLK STOKLAR TÜKENDİ

iPhone Duo için ön siparişler başlarken, kılıflar 17 Ekim itibarıyla mağazalarda yerini aldı. Telefonların ilk alıcılara bir sonraki cuma gününden itibaren ulaşması bekleniyor.

Habere göre ilk stoklar hızla tükendi. Tüm renk ve kapasite seçeneklerinde tahmini teslimat tarihi 25 Ocak olarak görünüyor. Türkiye’de başlangıç fiyatı 230 bin TL olan iPhone Duo’nun en pahalı satıldığı ülke de Türkiye.