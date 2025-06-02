Apple, 2024 yılı için yayımladığı App Store Şeffaflık Raporu’nda dünya genelinde toplam 17 bin 309 uygulamayı, ülkelerin hükümetlerinden gelen talepler doğrultusunda App Store’dan kaldırıldığını bildirdi. Türkiye de listede yer aldı.

Rapora göre Türkiye, hükümet kaynaklı taleplerle App Store’dan 8 uygulamanın kaldırılmasını sağlayarak bu alanda dünya sıralamasında 9. sırada yer aldı. Öte yandan geliştiricilerden gelen 964 itiraz başvurusuyla, uygulama kaldırmalarına en çok itiraz eden 7. ülke konumuna yükseldi. Bu itirazların ardından 16 uygulama Türkiye'de yeniden erişime açıldı ve ülke, geri yüklenen uygulama sayısıyla 5. sıraya yerleşti.

Bu talepler iki farklı resmi kaynaktan geldi:

1. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

Kaldırılan uygulama sayısı: 7

Kurum adı (raporda): Information and Communication Technologies Authority

Hukuki dayanak: Raporda BTK tarafından sunulan başvurular için yasa veya madde belirtilmemiş. Bu nedenle, muhtemelen genel idari kararlara veya içerik düzenlemelerine dayanılarak kaldırma talebinde bulunuldu.

2. İstanbul Anadolu 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi

Kaldırılan uygulama sayısı: 1

Kurum adı (raporda): Istanbul Anadolu 1st IP Court

Hukuki dayanak: Bu talep doğrudan bir mahkeme kararıyla iletildi. Yani telif hakkı ihlali, marka hakkı ya da benzeri fikri mülkiyet konularına dayanıyor olabilir.

Apple’ın ifadesine göre, bu tür kaldırmalar yalnızca ilgili ülkenin hukuki yetki alanı dahilinde gerçekleşiyor. Yani Türkiye’nin talebiyle kaldırılan bu uygulamalar yalnızca Türkiye App Store’unda erişime kapatıldı; diğer ülkelerde yayınlanmaya devam etti.

“Uygulamalar yalnızca kaldırma talebinin geldiği ülkenin yetki sınırları içinde kapatılır ve diğer bölgelerde erişime açık kalır.” — Apple, 2024 App Store Şeffaflık Raporu

Kaldırılan uygulamaların isimleri, içerikleri veya hangi yasaya dayanılarak kaldırıldığına dair detaylar raporda yer almadı.

964 İTİRAZIN 16'SI KABUL EDİLDİ

Apple’a 2024 yılı içinde kaldırılan uygulamalara yönelik toplam 26 bin 224 itiraz başvurusu yapıldı. Türkiye’den gelen başvuru sayısı 964 oldu. Bu sayı ile Türkiye, en fazla itiraz yapan 7. ülke konumunda yer aldı.

İtiraz süreçlerinin ardından, Türkiye kaynaklı başvurular arasında 16 uygulama yeniden App Store’a yüklendi. Bu durum Türkiye’yi en fazla geri yükleme sağlanan ilk 5 ülke arasına taşıdı.

Apple, uygulama kaldırmalarının büyük çoğunluğunun yasadışı içerik veya dolandırıcılık gerekçesiyle gerçekleştiğini, bu nedenle geliştirici itirazlarının çoğunun reddedildiğini belirtiyor.

Türkiye Verisi Sayı Dünya Sıralaması Hükümet talebiyle kaldırılan uygulama sayısı 8 9 Kaldırma itirazı başvuru sayısı 964 7 İtiraz sonrası geri yüklenen uygulama sayısı 16 5

DOLANDICILIK VERİSİNDE TÜRKİYE BİİLGİ YOK

Raporda ayrıca dünya genelinde 146 bin 747 geliştirici hesabının kapatıldığı, 128 milyondan fazla müşteri hesabının silindiği ve 2 milyar dolardan fazla dolandırıcılığın engellendiği belirtiliyor. Ancak bu kategorilerde Türkiye’ye özgü bir kırılım verilmemiş.