Teknoloji şirketi Apple, "Apple Intelligence" olarak adlandırılan yapay zeka özelliklerinin pazarlama faaliyetlerine yönelik açılan davayı sonlandırmak üzere toplam 250 milyon dolar ödeme yapma kararı aldı. Salı günü California federal mahkemesine sunulan uzlaşma metnine göre şirket, yasal bir hata yaptığını kabul etmemekle birlikte mevcut iddiaları bu anlaşma ile çözüme kavuşturmayı tercih etti.

UZLAŞMA KAPSAMI VE GERİ ÖDEME ŞARTLARI

Söz konusu uzlaşma, geçtiğimiz yıl başlatılan ve daha sonra kapsamlı bir toplu davaya dönüşen süreci kapsıyor. Hazırlanan ödeme planına göre, Haziran 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 15 ve iPhone 16 satın alan kullanıcılara tazminat ödenecek. Hak sahibi kullanıcıların cihaz başına 25 dolar ile 95 dolar arasında bir meblağ alması öngörülüyor.

Dava dilekçesinde yer alan iddialar, Apple'ın Siri sesli asistanı ve diğer yapay zeka kabiliyetlerini yanıltıcı reklam yoluyla tanıttığı üzerinde yoğunlaşıyor. Davacı tarafın avukatları, tanıtılan bazı özelliklerin satış anında cihazlarda mevcut olmadığını ve şirketin sektördeki rakipleriyle rekabet edebilmek amacıyla henüz hazır olmayan teknolojileri varmış gibi sunduğunu ileri sürdü. Özellikle iPhone 16 modelinin, vaat edilen "Gelişmiş Siri" özellikleri olmadan piyasaya sürüldüğü vurgulandı.

APPLE AÇIKLAMA YAPTI

Apple sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, davanın Apple Intelligence çatısı altında sunulan çok sayıda işlevden ziyade yalnızca iki ek özelliğin mevcudiyet durumuna odaklandığı belirtildi. Şirket, operasyonel süreçlerine ve yeni ürün geliştirmelerine odaklanmak amacıyla hukuki süreci bu aşamada sonlandırmayı uygun gördüklerini ifade etti.

Bu uzlaşma, teknoloji devlerinin yapay zeka odaklı pazarlama faaliyetlerine yönelik yasal denetimlerin arttığı bir süreçte gerçekleşti. Apple'ın ödeyeceği 250 milyon dolarlık tutar, hukuki sürecin şirket üzerindeki yükünü hafifletirken, mahkemenin nihai onayıyla birlikte kullanıcı ödemelerine ilişkin sürecin başlaması bekleniyor.