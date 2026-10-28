Piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen, hafta sonu çok sayıda kullanıcının iç ekranda, özellikle katlanma çizgisinin tam ortasında çatlaklar ve çizgiler oluştuğunu sosyal medyada paylaşması üzerine teknoloji devi harekete geçti.

KULLANICILARA "İLETİŞİME GEÇİN" ÇAĞRISINDA BULUNDU

Şirketten yapılan açıklamada, az sayıda cihazda iç paneli etkileyen bir ekran sorununun tespit edildiği doğrulanırken, bu kusurun telefon kullanılmaya başlandıktan çok kısa süre sonra ortaya çıkma eğiliminde olduğu ifade edildi. Arızanın kaynağına ilişkin teknik bir detay paylaşmayan Apple, mağduriyet yaşayan kullanıcıların değişim işlemleri için vakit kaybetmeden AppleCare destek birimiyle iletişime geçmesi gerektiğini bildirdi.

SAMSUNG'UN KADERİNİ YAŞADILAR

Cihazları söküp tamir edilebilirliklerini inceleyen ünlü onarım platformu iFixit ise patent çizimleri ve üç boyutlu taramalarla sorunun olası nedenini mercek altına aldı. Yapılan analizlerde, ekran kablosunun altındaki merkezi destek çubuğunun telefon katlandığında ekranın yolundan tam çekilemediği ve menteşe bölgesinde aşırı bir gerilim noktası yaratarak kırılmalara yol açtığı öne sürüldü.

Sektör uzmanları, karmaşık menteşe yapısı nedeniyle üretim ve tedarik zorlukları yaşayan Apple'ın doğrudan değişim garantisi vererek Samsung'un ilk katlanabilir telefonunda yaşadığı kriz benzeri bir güven kaybının önüne geçmeye çalıştığını belirtiyor.