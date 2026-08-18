Apple, eski ve klasik ürünler listesini güncelleyerek geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan iki popüler modelini küresel ölçekte "satıştan kaldırılmış" (obsolete) olarak sınıflandırdı.

Bu kararın ardından iPhone X ve 2018 model 15 inç MacBook Pro sahipleri, cihazlarında yaşanacak olası bir arıza durumunda Apple Mağazaları (Apple Store) veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları’ndan donanım onarımı ya da yedek parça desteği alamayacak.

DÖNEMİNE DAMGA VURAN İKİ CİHAZ LİSTEDE

iPhone X:

Piyasaya Çıkışı: 12 Eylül 2017'de tanıtıldı, 3 Kasım 2017'de satışa sunuldu.

Öne Çıkan Özellikleri: Akıllı telefon tasarımında ekran çerçevelerini küçülten model, Face ID (yüz tanıma) teknolojisini ve çentik tasarımını hayatımıza soktu.

Üretim Süreci: Üretimi 12 Eylül 2018'de iPhone XS ve XR modellerinin tanıtılmasıyla sonlandırıldı.

2018 Model 15 inç MacBook Pro:

Piyasaya Çıkışı ve Özellikleri: 12 Temmuz 2018'de tanıtılan bilgisayar; Touch Bar, kelebek klavye, 8. nesil Intel "Coffee Lake" işlemciler ve AMD Radeon Pro ekran kartı seçenekleriyle sunulmuştu.

Üretim Süreci: Yaşanan termal kısıtlama (ısınma) sorunları nedeniyle eleştirilen modelin üretimi 21 Mayıs 2019'da durduruldu.

7 YIL KURALI UYGULANDI

Apple politikalarına göre, satış ve dağıtımının üzerinden 7 yıldan fazla süre geçen ürünler "satıştan kaldırılmış" kabul ediliyor ve donanım desteği kesiliyor.

Aynı seride yer alan 2018 model 13 inç MacBook Pro ise henüz bu listeye dahil edilmedi ve bir süre daha resmi servis desteği almaya devam edecek.