Apple, yaklaşık 1.5 milyar iPhone cihazı tehdit eden güvenlik açığını tespit ettikten sonra güncelleme yayımladı.

Yapılan düzeltme, Apple müşterilerini kritik bir sıfırıncı gün güvenlik açığından yararlanan 'son derece karmaşık bir saldırıdan' korumayı hedefliyor.

CVE-2025-24201 ismi verien verilen güvenlik açığı, Safari'de kullanılan tarayıcı motoru Webkit ve iPhone veya iPad için oluşturulan diğer tüm internet tarayıcılarında tespit edildi.

Bilgisayar korsanları, bu kusuru açık bir kapı olarak kullandılar ve bu sahte sayfaları ziyaret ettikten sonra kurbanın web tarayıcısının dışındaki diğer akıllı telefon alanlarına erişmelerini sağlayacak kötü amaçlı web siteleri oluşturdular.

Apple, kullanıcıları şu anda mevcut olan iOS 18.3.2'yi indirmeye çağırıyor.

iPHONE XS VE SONRAKİ MODELLER ETKİLENİYOR

Teknoloji devi, sorunun iPhone XS ve sonraki modellere sahip herkesi etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Teknoloji devi, Webkit'teki en son sıfır gün güvenlik açığının, Apple'ın iOS 17.2'den daha eski yazılım güncellemelerini kullanarak 'belirli hedeflenen kişilere' ilişkin bir siber saldırıda kullanıldığını da aktarıldı.

Apple, Aralık 2023'te iOS 17.2'yi piyasaya sürdü. O zamandan bu yana şirket, ilk çıkışından beri iPhone yazılımlarında çıkan çeşitli güncellemelerle iOS 18'e taşındı. Bu yüzden, hala 17.2 kullanan herkes zaten birkaç yazılım güncellemesinin arkasındaydı.

Şirket, özellikle kimin hedef alındığını, saldırıların ne kadar sürdüğünü veya Apple'ın saldırıları nasıl öğrendiğini dile getirmedi.

Apple, sözkonsu siber suçluların şirketin tüm müşteri tabanını hedef aldığına inanmıyor.