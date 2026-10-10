Teknoloji devi Apple’ın, yeni amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’te beklediği satış performansına ulaşamaması nedeniyle üretim planlarında değişikliğe gittiği iddia edildi.

Nikkei Asia’nın sektör kaynaklarına dayandırdığı habere göre şirket, ekim ayı için tedarikçilerine verdiği bileşen siparişlerini başlangıçta planlanan miktara kıyasla en az yüzde 15 oranında azalttı.

Talep zayıflığının arkasında yatan en önemli etkenlerden biri olarak yeni modellerdeki fiyat artışı gösteriliyor. Başlangıç fiyatları sırasıyla 1.199 dolar ve 1.299 dolar olarak belirlenen iPhone 18 Pro serisi, önceki nesle kıyasla 100 dolarlık bir zamla pazara sunulmuştu.

Apple, bu fiyat artışını yapay zeka teknolojilerine olan yoğun talebin bellek çipi maliyetlerini tırmandırmasıyla gerekçelendirirken, yükselen maliyetlerin iPhone 16 ve 17 serilerinin yanı sıra MacBook ve iPad ürün gruplarını da olumsuz etkilediği belirtiliyor.

UYGUN MODELLERİ 2027'DE PİYASAYA SÜRECEKLER

Öte yandan, yaşanan talep düşüşünün şirketin değişen lansman stratejisiyle de bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni iPhone modellerinin tanıtımını iki farklı döneme yaymayı hedefleyen Apple’ın; standart iPhone 18 modelini, daha uygun fiyatlı iPhone 18e ve iPhone Air 2 ile birlikte 2027’nin ilkbahar aylarında piyasaya sürmesi bekleniyor.