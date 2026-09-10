Teknoloji şirketi Apple, 9 Eylül’de düzenlediği "Surprise and Shine" etkinliğinin ardından ürün gamında ve fiyat politikasında radikal adımlar attı.

Yeni amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo’yu sergileyen şirket, lansman sonrası her yeni modelde uyguladığı eski cihaz indirimini bu kez uygulamadı.

İnternet mağazasındaki listelerini güncelleyen marka, halen satışı süren eski nesil cihazlarının ABD fiyatlarını 100’er dolar artırdı.

ESKİ MODELLERDE 100 DOLAR FİYAT ARTIŞI

Yapılan düzenlemeyle birlikte herhangi bir donanım güncellemesi almayan dört farklı iPhone modelinin başlangıç fiyatları yukarı çekildi.

ABD pazarı için geçerli olan yeni fiyat listesi şu şekilde biçimlendi:

iPhone 17e: 599 dolardan 699 dolara

iPhone 16: 699 dolardan 799 dolara

iPhone 17: 799 dolardan 899 dolara

iPhone Air: 999 dolardan 1.099 dolara

GEÇEN YILIN PRO MODELLERİ SATIŞTAN ÇEKİLDİ

Fiyat artışlarının yanı sıra ürün kataloglarında da değişikliğe giden Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max’in pazara girmesiyle birlikte geçen yılın üst segment cihazları olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in doğrudan satışını durdurdu.

Yeni seride iPhone 18 Pro 1.199 dolar, iPhone 18 Pro Max ise 1.299 dolar başlangıç etiketiyle listelendi. Şirketin ilk katlanabilir modeli iPhone Duo ise 1.999 dolarlık satış fiyatıyla listenin en üst sırasına yerleşti.

MALİYET ARTIŞININ NEDENİ YAPAY ZEKA VE ÇİP TALEBİ

Fiyatlandırma stratejisindeki bu değişimin temel nedeni olarak küresel pazarda yükselen bileşen maliyetleri gösteriliyor.

Yapay zeka altyapılarına ve veri merkezlerine yönelik hızlı yatırımlar, bellek ve depolama çiplerine olan talebi artırarak küresel tedarik zincirinde maliyet baskısı oluşturdu. Artan çip ve bellek giderleri, şirket yöneticileri tarafından da parça tedarikinde yaşanan sıra dışı maliyet artışları olarak ifade ediliyor.

TÜRKİYE PAZARINA OLASI ETKİLERİ

ABD fiyatlarındaki 100 dolarlık artışın, döviz kuru ve vergi dilimleri eklendiğinde Türkiye pazarındaki eski iPhone fiyatlarına yaklaşık %10 ila %15 oranında doğrudan zam olarak yansıması bekleniyor.

Bu durum, Türkiye'deki tüketicilerin yeni model çıktığında ucuzlayan eski modelleri alma beklentisini zorlaştırırken, ikinci el iPhone piyasasında da fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine yol açabilir.