Teknoloji devi Apple, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede dijital servislerinin abonelik ücretlerini güncelledi. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlandırma politikası doğrultusunda, popüler müzik akış platformu Apple Music ve bulut depolama hizmeti iCloud+ paketlerinin aylık ücretlerinde yukarı yönlü belirgin bir artış yaşandı.

Apple Music abonelik tarifelerini yüzde 50 oranında arttırdı. Yapılan düzenlemeyle birlikte Apple Music’in en uygun fiyatlı seçeneği olan öğrenci paketi, aylık 32,99 TL seviyesinden 49,99 TL’ye yükseltildi. Platformun en çok tercih edilen bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 89,99 TL'ye çıkarken, 6 kişiye kadar ortak kullanım imkanı sunan aile paketinin aylık bedeli ise 99,99 TL’den 149,99 TL seviyesine taşındı.

DEPOLAMA ÜCRETLERİNE ZAM

Kullanıcıların veri yedekleme ihtiyacını karşılayan iCloud+ servisindeki tüm ücretli paketler de bu zam dalgasından nasibini aldı.

Başlangıç seviyesindeki 50 GB'lık bulut depolama alanı aylık 39,99 TL'den 49,99 TL'ye çıkarıldı. Bir üst basamakta yer alan 200 GB'lık paket 129,99 TL'den 169,99 TL'ye yükselirken, en popüler yüksek kapasiteli seçeneklerden olan 2 TB'lık depolama alanının aylık fiyatı 399,99 TL'den 549,99 TL'ye fırladı.

Çok daha geniş dijital arşive sahip profesyonel kullanıcılar için sunulan üst segment paketlerde ise 6 TB'lık alanın yeni fiyatı 1.699 TL, 12 TB'lık devasa depolama alanının aylık bedeli ise 3.399 TL olarak güncellendi.