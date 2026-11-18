Teknoloji devi Apple, yapay zekâ destekli Siri deneyiminde ücretli kullanım modeline geçmeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket, asistanın gelişmiş yapay zekâ özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılar için günlük bir kota belirleyecek. Belirlenen sınırın aşılması durumunda ise daha yüksek kullanım hakkı için iCloud+ abonelikleri devreye girecek.

ABONELİK PAKETİNE GÖRE KULLANIM HAKKI ARTACAK

Gündeme gelen bilgilere göre kullanıcılar, ücretsiz günlük kullanım haklarını tamamladıklarında iki seçenekle karşılaşacak. Kullanıcılar yeni kullanım hakkının tanımlanmasını bekleyebilecek veya iCloud+ aboneliği satın alarak limitlerini yükseltebilecek.

Abonelik paketlerine göre sunulacağı belirtilen kullanım avantajları da dikkat çekiyor. Buna göre 200 GB depolama alanı sunan pakette kullanım hakkının 2 katına, 2 TB pakette 5 katına, 12 TB pakette ise 20 katına çıkarılması planlanıyor.

TEMEL SİRİ KOMUTLARI ÜCRETSİZ KALACAK

Planlanan düzenlemede tüm Siri işlevlerinin ücretli hale getirilmesi söz konusu değil. Zamanlayıcı oluşturma, mesaj gönderme gibi günlük ve temel komutların herhangi bir kota sınırlamasına takılmadan kullanılmaya devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan gelişmiş yapay zekâ özellikleri için ücretsiz kullanıcılara tanınacak günlük işlem sayısı henüz netlik kazanmadı. Apple'ın uygulamayı ne zaman hayata geçireceği ve kullanım sınırlarının nasıl belirleneceği ise merak konusu.