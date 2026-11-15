Apple, kullanıcıların teknik sorunlarına birlikte çözüm aradığı Apple Destek Topluluğu’nu 20 Kasım 2026’da kalıcı olarak kapatma kararı aldı. Böylece şirketin 1998’den bu yana sürdürdüğü kullanıcılar arası çevrim içi destek geleneği sona erecek.

Platformda yeni soru sorulması ve yanıt paylaşılması durduruldu. Mevcut tartışmalar şimdilik okunabiliyor. Apple, topluluğun ana sayfasındaki duyuruyla kullanıcıları resmi destek sitesine yönlendirdi.

ESKİ YANITLARIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Kapanış duyurusunda, yıllar içinde biriken soru ve yanıtların 20 Kasım’dan sonra erişilebilir kalıp kalmayacağına ilişkin bilgi verilmedi. Daha önce yararlandıkları çözüm önerilerini saklamak isteyen kullanıcıların ilgili sayfaları kapanıştan önce kaydetmesi faydalı olabilir.

MacRumors’a açıklama yapan Apple, kararın şirket stratejisi ve müşteri ihtiyaçlarının değerlendirilmesinin ardından alındığını belirtti. Şirket, kapatma gerekçesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Topluluk forumlarının geçmişi, 1998’de kullanıma sunulan Apple Tech Exchange’e dayanıyor. İlk iPhone’dan yıllar önce kurulan platform, zaman içinde farklı isimlerle hizmet vermeyi sürdürdü.

Kullanıcılar forumlarda donanım arızaları, yazılım hataları, güncelleme sorunları ve cihaz ayarları hakkında deneyimlerini paylaşıyordu. Resmi destek belgelerinde çözüm bulamayanlar, aynı sorunları yaşayan kişilerin önerilerinden yararlanabiliyor; farklı çözüm yöntemleri tek bir tartışma başlığı altında toplanabiliyordu.

TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ SÜRECEK

Topluluğun kapanması, Apple’ın teknik destek hizmetlerinin sona ermesi anlamına gelmiyor. Resmi destek sitesi ve Apple Destek uygulaması üzerinden yardım alınabilecek. Apple Store mağazaları, onarım randevuları ve destek uzmanlarıyla iletişim seçenekleri de kullanılabilecek.

Sona erecek olan, kullanıcıların Apple’ın kendi sitesi üzerinden birbirlerine soru yöneltebildiği ve deneyimlerini paylaşabildiği forum yapısı. Benzer tartışmaların Reddit ve MacRumors gibi bağımsız platformlarda sürmesi mümkün.

HİZMET GELİRLERİNDE REKOR DÖNEMİ

Kapanış kararı, Apple’ın hizmetler bölümünde rekor gelir açıkladığı döneme denk geldi. Şirketin 2 Kasım’da duyurduğu 2026 mali yılı dördüncü çeyrek sonuçlarına göre toplam gelir, yıllık yüzde 12 artışla 114,5 milyar dolara ulaştı.

iPhone geliri yaklaşık yüzde 17 artarak 57,6 milyar dolara çıkarken hizmetler bölümünün geliri 28,8 milyar dolardan 31,6 milyar dolara yükseldi. Apple Music, Apple TV ve iCloud, şirketin cihaz satışları sonrasında da düzenli gelir elde ettiği hizmetler arasında yer alıyor.

Karar ayrıca John Ternus’un Apple CEO’su olarak göreve başlamasından kısa süre sonra alındı. Daha önce donanım mühendisliği bölümünü yöneten Ternus, 1 Eylül 2026’da görevi Tim Cook’tan devralmıştı.

Apple, kapanış kararıyla yönetim değişikliği arasında bir bağlantı kurmadı. Kararın AppleCare aboneliklerini artırma ya da kullanıcılar arası desteğin yerine yapay zekâyı koyma amacı taşıdığına ilişkin de bir açıklama yapılmadı.