Apple'ın geleneksel eylül etkinliğine haftalar kala, şirketin tanıtacağı yeni ürünlere ilişkin beklentiler şekillenmeye başladı. Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın haftalık Power On bülteninde yer alan bilgilere göre Apple, bu yılki büyük lansmanda 8 yeni ürünü kullanıcıların karşısına çıkarabilir.

Etkinliğin en dikkat çekici ürünü ise Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı öne sürülen katlanabilir iPhone olabilir. Uzun süredir geliştirme aşamasında olduğu iddia edilen cihazın, şirketin lansmanının merkezine yerleştirileceği belirtiliyor. Apple'ın katlanabilir telefon pazarına girişi, özellikle Samsung ve diğer üreticilerin yıllardır yer aldığı bu segmentte rekabeti yeniden şekillendirebilir.

iPHONE 18 PRO VE PRO MAX MODELLERİ TANITILACAK

Apple'ın yeni iPhone ailesinin en güçlü üyelerinden biri olması beklenen iPhone 18 Pro, eylül etkinliğinin ana ürünlerinden biri olabilir. Pro modelin yeni nesil işlemci, kamera ve ekran teknolojileriyle gelmesi beklenirken, cihazın Apple'ın üst segment akıllı telefon stratejisindeki konumu korunacak. Serinin en büyük modeli olması beklenen iPhone 18 Pro Max de etkinlikte tanıtılması beklenen ürünler arasında yer alıyor. Modelin daha büyük ekranı ve gelişmiş kamera özellikleriyle Pro ailesinin en üst noktasında konumlandırılması bekleniyor.

iPHONE ULTRA VE YENİ SAAT MODELLERİ LİSTEYE EKLENDİ

Apple'ın iPhone ailesine yeni bir üst seviye model ekleyebileceği de iddialar arasında. iPhone Ultra adıyla anılan modelin, standart Pro modellerinin üzerinde konumlandırılması bekleniyor. Cihazın Apple Watch Ultra'da olduğu gibi daha üst düzey özelliklere ve farklı bir tasarıma sahip olması ihtimali bulunuyor. Apple'ın yeni akıllı saat ailesinin de eylül etkinliğinde sahneye çıkması bekleniyor. Apple Watch Series 12, şirketin standart akıllı saat serisinin yeni üyesi olacak. Apple'ın iPhone lansmanlarında Apple Watch modellerine de yer vermesi, Series 12'nin etkinlikte tanıtılacağı beklentisini güçlendiriyor.

EV ÜRÜNLERİ VE TV GÜNCELLEMELERİ DE VAR

Apple'ın etkinlikte yalnızca iPhone ve Apple Watch tanıtmayacağı da öne sürülüyor. Uzun süredir güncellenmesi beklenen Apple TV 4K için yeni bir modelin sonbaharda piyasaya çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Cihazın yeni nesil donanımla güncellenmesi ve Apple'ın televizyon ekosistemindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Apple'ın etkinlikte tanıtması beklenen ürünler arasında Apple Watch Ultra 4, yeni HomePod mini 2 ve yeni HomePod da yer alıyor.

Apple tarafından henüz resmi olarak doğrulanmayan bu iddiaların etkinlik tarihine kadar değişebileceği belirtiliyor. Ancak listenin gerçekleşmesi halinde şirket, son yılların en kapsamlı eylül lansmanlarından birine imza atabilir. Özellikle katlanabilir iPhone'un etkinliğin merkezine yerleşmesi, Apple'ın akıllı telefon stratejisinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.