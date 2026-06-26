Yapay zeka devrimi, küresel tedarik zincirindeki dengeleri altüst etmeye devam ediyor. Micron gibi lider bellek çipi üreticilerinin, başta Nvidia olmak üzere yapay zeka sektöründen gelen devasa siparişlere öncelik vermesi piyasada daralmaya neden oldu. Bu durum çip üreticilerine rekor kârlar getirirken elektronik pazarındaki tedarik alanını kısıtlayarak teknoloji devlerini mecburi bir maliyet krizine sürükledi.

Şirketin en büyük gelir kalemi olan iPhone'u şimdilik teğet geçen zam dalgası, Apple'ın Windows ve Chromebook modellerine rakip olarak piyasaya sürdüğü bütçe dostu "Neo" serisini de vurdu. Piyasaya çıkmasının üzerinden yalnızca aylar geçen MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı ABD pazarında 599 dolardan 699 dolara yükseltildi.

BORSADA 250 MİLYAR DOLARLIK DEPREM

Fiyat etiketlerinde yaşanan yüzde 30'a varan artışlar ve yarı iletken maliyetlerinin yükselmesi, yatırımcılar cephesinde endişeyle karşılandı. Artan fiyatların tüketici talebini düşüreceğine yönelik kaygılar, Apple'ın tedarik zincirinde sert satışlara zemin hazırladı.

Mac fiyatlarında yüzde 20'ye ve iPad fiyatlarında yüzde 25'e varan oranlarda zamma gitmesinin ardından yüzde 6,2 değer kaybetti. Hisselerdeki bu çakılma, şirketin toplam piyasa değerinde 250 milyar doları aşan bir kayba neden oldu. Yaşanan bu sert düşüş, çip üreticisi Micron Technology'nin olumlu yapay zeka beklentileriyle piyasada yarattığı iyimser havayı da tersine çevirdi.

TÜRKİYE FİYATLARI DA DEĞİŞTİ

Küresel güncellemeyle birlikte ABD pazarında 512 GB depolamalı MacBook Air 1.099 dolardan 1.299 dolara, 1 TB MacBook Pro 1.699 dolardan 1.999 dolara ve 128 GB iPad Air ise 599 dolardan 749 dolara çıktı. Global çaptaki bu artış, cihazların Türkiye fiyatlarına da doğrudan yansıdı.

İşte güncellenen listeye göre Apple ürünlerinin yeni Türkiye fiyatları: