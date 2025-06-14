Apple’ın belirlediği ürün döngüsüne göre bir cihaz, satıştan beş yıl sonra "külüstür" statüsüne geçiyor. Bu durum, cihazın hâlâ onarılabileceği anlamına geliyor ancak yedek parça tedariki azaldıkça destek de kademeli olarak son buluyor.

Parçaların temin edilemediği noktada ise cihaz "tamamen eski" sayılıyor ve teknik destek kapsamı dışında kalıyor.

İPHONE XS SESSİZ SEDASIZ VEDA ETTİ

iPhone XS, 2018 yılının Eylül ayında tanıtıldıktan kısa süre sonra üretimi durdurulmuştu. Ancak farklı pazarlarda uzun bir süre boyunca satışta kalmaya devam etti.

Apple’ın beş yıllık desteğiyle uyumlu olarak bugün itibarıyla "külüstür" statüsüne alınan model, önümüzdeki iki yıl içinde tamamen destek dışı kalacak. Daha büyük ekranlı versiyon olan iPhone XS Max ise birkaç ay önce aynı listeye eklenmişti.

XS SERİSİYLE GELEN YENİLİKLER NELERDİ?

Selefi iPhone X’in tasarım çizgisini büyük ölçüde koruyan iPhone XS, daha güçlü A12 Bionic işlemci, geliştirilmiş kamera performansı ve çift SIM desteği gibi önemli yeniliklerle gelmişti.

XS Max ise 6,5 inçlik ekranıyla Apple tarihindeki en büyük ekranlı iPhone olarak dikkat çekmişti. Apple’ın bu kararı, markanın ne kadar hızlı bir teknoloji evrimi içinde olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

iPhone XS kullanıcıları için ise bu durum, cihazlarına olan yazılım ve donanım desteğinin yakında sona ereceği bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.