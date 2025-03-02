Apple tarafından fiyatı 150 dolar kadar çıkan 10 şarj cihazında zararlı kimyasal olduğu tespit edildi. Kullanıcılar bu ürünleri şarj etme ya da hareket halindeyken güç sağlaması için kullanıyor. Fakat bu ürünler, Kaliforniya yasaları gereği sağlık uyarısı etiketleri yer alıyor.

TEHLİKELİ KİMYASALLAR BARINDIRIYOR

Zararlı olduğu ortaya çıkan şarj cihazlarının Bisfenol A (BPA) gibi kimyasallar içerdiği belirtiliyor. BPA'nın, vücuttaki hormonal dengeyi bozduğu ve doğurganlık sorunlarına yol açabildiği yapılan bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Bu kimyasallar cinsel gelişimi etkilediği gibi kanser ve diğer ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilmekte.

10 ŞARJ CİHAZI İÇİN UYARI YAPILDI

Kaliforniya yasalarına göre tehlikeli ürünler arasında yer alan bu 10 şarj cihazı, Apple’ın web sitesindeki uyarı etiketleri de barındırıyor. Bu ürünlerde bulunan etiketlerde "kanser ve üreme sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içerdiği" belirtiliyor. Fakat kimyasallar hakkında detaylı bilgi yer almıyor.

HAMİLE KADINLAR UZAK DURMALI

Konuyla ilgili açıklama yapan Purdue Üniversitesi Halk Sağlığı Profesörü Ellen Wells, üreme sağlığı, doğum sorunları ya da kanser hassasiyeti olanların ve hamile kadınların bu ürünlerden uzak durmasının faydalı olacağını aktardı.

Apple’ın satışa sunduğu ve zararlı kimyasallar barındırdığı cihazlar: