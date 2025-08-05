Apple'ın destek sayfasında yer alan açıklamaya göre, “bir ürün satıştan yedi yıl önce kaldırıldıysa ‘kullanılamaz’ kabul ediliyor.” ve bu kategoriye giren cihazlar için artık donanımsal hiçbir destek sunulmuyor. Ayrıca servis sağlayıcılar da parça temin edemiyor.

ADININ AKSİNE İLK APPLE WATCH DEĞİL

İlginçtir ki Apple Watch Series 1, adının aksine ilk Apple Watch değil. 2015 yılında çıkan orijinal modelin ardından, 2016’da ikinci nesil olarak piyasaya sürülen bir model. Apple daha önce Series 2’yi 2024 yılında kullanılamaz ilan etmişti; Series 1’in ise daha sonra bu listeye eklenmesi dikkat çekti.

Apple, ürünlerinin uzun ömürlü olacak şekilde tasarlandığını belirtse de destek süresi kademeli olarak sonlandırılıyor. Ürünler önce “vintage” yani eski kabul ediliyor ve bu statü 5 ila 7 yıl arasında geçerli oluyor. 7 yılı aşan cihazlar ise doğrudan “kullanılamaz” sayılıyor.

ELEŞTİRİLER YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bu gelişme, çevreci kampanyaların teknoloji firmalarına yönelttiği eleştirileri de yeniden gündeme getirdi. Apple dahil pek çok teknoloji devi, kısa ömürlü cihaz üretmek ve elektronik atık (e-waste) krizine katkıda bulunmakla suçlanıyor.

Kullanım ömrü sona eren cihazlar çöplüklere atıldığında veya ısıya maruz kaldığında zararlı kimyasallar havaya karışabiliyor. Ayrıca bu maddelerin yer altı sularına sızması, doğayı ve canlıları tehdit ediyor.

Kamu Yararına Araştırma Grubu’nun onarım hakkı kampanyasının kıdemli direktörü Nathan Proctor, “Elektronik atık, dünyadaki en hızlı büyüyen atık türü. Uyumlu yedek parçaların çalışmasını yazılımla engelleyen şirketler, bu krizi daha da derinleştiriyor” açıklamasında bulundu.