Teknoloji devi Apple’ın ürün fiyatlarında gerçekleştirdiği yüksek oranlı artışlar, küresel teknoloji harcamaları ve tüketici talebine yönelik kaygıları artırdı. Yükselen yarı iletken maliyetlerinin gölgesinde gelen bu hamle, Apple’ın Asya genelindeki tedarik zincirinde çok sert satış dalgalarını beraberinde getirdi.

Şirketin piyasa değerinde yaşanan 250 milyar dolarlık devasa erime, güçlü yapay zeka talebi beklentileriyle pazara iyimserlik aşılayan Micron Technology'nin yarattığı olumlu havayı da tamamen dağıttı.

GÜNEY KORELİ BELLEK ÜRETİCİLERİ AĞIR DARBE ALDI

Satış dalgasından en ciddi zararı gören grup, Apple'ın iPhone ve Mac modellerinde kullanılan DRAM ve NAND belleklerinin ana sağlayıcıları olan Güney Koreli üreticiler oldu. Yatırımcıların risk algısının değişmesiyle birlikte;

-SK Hynix hisseleri yüzde 9,4 oranında geriledi.

-Samsung Electronics hisselerinde yüzde 9,2'lik bir düşüş kaydedildi.

Bunun yanı sıra Apple'ın üst segment iPhone modelleri için kamera modülü üreten LG Innotek yüzde 3,8 değer kaybetti. AirPods ile Apple Watch montajının yanı sıra son dönemde iPhone üretimini de artırarak Apple'ın en hızlı büyüyen ortaklarından biri haline gelen Çin merkezli Luxshare Precision ise yüzde 9,4 düşüş yaşayarak satış baskısını en derinden hisseden şirketlerden biri oldu.

JAPON TEDARİKÇİLER DE SATIŞ DALGASINA KAPILDI

Apple'ın fiyat artış kararı sonrasında oluşan satış dalgası Japonya pazarındaki kritik bileşen üreticilerini de etkiledi. Apple cihazlarının batarya teknolojisinde önemli bir rol oynayan TDK hisseleri yüzde 8,2 gerilerken, çok katmanlı seramik kapasitör üreticisi Murata Manufacturing yüzde 6,9 değer kaybına uğradı. iPhone kamera sistemlerinin kalbinde yer alan görüntü sensörlerinin üreticisi Sony ise süreci diğerlerine kıyasla daha hafif atlatarak yaklaşık yüzde 1'lik bir düşüşle günü tamamladı.

TAYVAN MERKEZLİ DEVLER SATIŞLARI TEĞET GEÇTİ

Asya genelinde yaşanan bu sert düşüşlerin aksine, Tayvan merkezli tedarikçiler piyasadaki satış baskısına karşı oldukça dirençli bir duruş sergiledi. Apple'ın tescilli A serisi ve M serisi işlemcilerinin dünyadaki tek üreticisi konumunda bulunan yarı iletken devi TSMC'nin hisseleri günü sınırlı bir hareketle kapattı.

Apple'ın en büyük iPhone montaj ortağı olan Foxconn ile premium iPhone kamera lenslerinin önde gelen üreticilerinden Largan Precision hisselerinde de kayda değer bir değişim yaşanmadı ve iki şirket de günü yatay tamamlamayı başardı.

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