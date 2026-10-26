Apple, yeni iPad mini modelinin tanıtılmasıyla birlikte Türkiye'deki iPad ürün ailesinin fiyatlarına zam yaptı.

Yaklaşık yüzde 10 seviyesindeki fiyat artışları, giriş seviyesi iPad modellerinden üst segment iPad Pro modellerine kadar uzandı.

Zam sonrası 11 inç iPad (A16) 128 GB modelinin fiyatı 29 bin 999 liradan 31 bin 999 liraya çıktı. 11 inç iPad Air M4 128 GB modelinin fiyatı 47 bin 999 liradan 52.499 liraya yükseldi.

11 inç iPad Pro M5 256 GB modelinin fiyatı 77 bin 999 liradan 85 bin 999 liraya çıkarken, 13 inç iPad Pro M5 256 GB modelinin fiyatı 92 bin 999 liradan 107 bin 999 liraya yükseldi. Yeni 8,5 inç iPad mini (A20 Pro) 128 GB modeli ise 48 bin 999 lira fiyatla satışa sunuldu.

5 AYDA YÜZDE 40 ARTIŞ

Apple, iPad modellerine son olarak Haziran 2026'da yaklaşık yüzde 25 zam yapmıştı.

Son fiyat güncellemesiyle birlikte en ucuz iPad modelinin fiyatı, haziran ayındaki zam öncesi seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 40 arttı.

DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATI DEĞİŞMEDİ

Zam, iPad, iPad Air ve iPad Pro modellerini kapsadı.

iPhone, MacBook, AirPods ve Apple Watch ürünlerinin fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.