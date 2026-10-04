Apple'ın kısa süre önce satışa sunduğu iPhone 18 Pro Max'te ortaya çıkan bağlantı sorunu bazı kullanıcıların telefonlarını kullanılamaz hale getirdi. AT&T abonelerini etkileyen hata nedeniyle arama, mobil internet ve mesajlaşma özellikleri devre dışı kalırken, Apple sorundan etkilenen cihazların değiştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Apple'ın 1.299 dolarlık başlangıç fiyatıyla satışa çıkardığı iPhone 18 Pro Max'te dikkat çeken bir sorun ortaya çıktı.

Bloomberg'in haberine göre ABD'de AT&T şebekesini kullanan bazı iPhone 18 Pro Max sahipleri hücresel bağlantılarını tamamen kaybetti.

Sorundan etkilenen kullanıcılar telefon görüşmesi yapamazken mobil veri bağlantısını kullanamıyor, SMS gönderemiyor ve alamıyor. Cihazlar Wi-Fi bağlantısı bulunmadığı durumlarda büyük ölçüde kullanılamaz hale geliyor.

APPLE SORUNU DOĞRULADI

Apple, yaşanan problemi doğrularken sorunun "az sayıda" kullanıcıyı etkilediğini bildirdi. Ancak şirket, problem yaşayan toplam cihaz sayısına ilişkin kesin bir rakam paylaşmadı.

Apple sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "AT&T şebekesinde az sayıda iPhone 18 Pro Max kullanıcısını etkileyen ve cihazın servis bağlantısını kaybetmesine ve arama yapamamasına neden olabilecek bir sorun tespit ettik" ifadelerini kullandı.

İKİ AYRI GÜNCELLEME YAYINLANDI

Apple, problemin daha fazla kullanıcıya ulaşmasını önlemek amacıyla operatör ayarlarına yönelik bir güncelleme hazırlarken iOS 27.0.1 sürümünü de kullanıma sundu.

AT&T kullanıcılarına yönelik operatör ayarlarının önümüzdeki 14 gün içerisinde cihazlara otomatik olarak indirilmesi bekleniyor.

Apple ise kullanıcıların beklemek yerine mevcut tüm yazılım güncellemelerini mümkün olan en kısa sürede yüklemelerini tavsiye etti.

Operatör güncellemesini manuel olarak kontrol etmek isteyen kullanıcıların iPhone'da "Ayarlar > Genel > Hakkında" bölümüne girmesi gerekiyor.

SORUN YAŞAYANLARIN TELEFONU DEĞİŞECEK

Ancak bağlantı problemi halihazırda ortaya çıkmış cihazlarda yazılım güncellemesi yeterli olmayacak.

Habere göre sorundan etkilenen kullanıcılar için çözüm, mevcut iPhone 18 Pro Max'in değiştirilmesi. Kullanıcıların Apple veya AT&T üzerinden yeni bir cihaz almaları gerekecek.

Bu nedenle Apple'ın yayınladığı güncellemeler esas olarak henüz problem yaşamayan cihazlarda aynı sorunun ortaya çıkmasını önlemeyi amaçlıyor.

DİKKATLER QUALCOMM MODEME ÇEVRİLDİ

Sorunun yalnızca iPhone 18 Pro Max'te görülmesi ise cihazın donanımındaki önemli bir farklılığı gündeme getirdi.

ABD'de satılan iPhone 18 Pro Max modellerinde Qualcomm tarafından üretilen hücresel modem bulunuyor. Daha küçük iPhone 18 Pro dahil diğer yeni iPhone modellerinde ise Apple'ın kendi geliştirdiği C2 modem kullanılıyor.

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre AT&T bağlantı problemi şu ana kadar yalnızca Qualcomm modem kullanılan iPhone 18 Pro Max modellerinde ortaya çıktı.

Apple veya AT&T tarafından problemin doğrudan Qualcomm modemden kaynaklandığına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Apple'ın en üst seviye modellerinden biri olan iPhone 18 Pro Max'in satışa çıkmasının üzerinden henüz iki hafta geçerken yaşanan sorun, şirketin yeni iPhone serisindeki ilk önemli teknik problemlerden biri olarak kayıtlara geçti.