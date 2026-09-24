Apple, "Apple Intelligence" adı altındaki yapay zeka özelliklerinin tanıtımı sürecinde tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle açılan toplu dava kapsamında ödeme yapmayı kabul etti.

Tüketiciler, tanıtılan Siri özelliklerine güvenerek cihaz satın aldıklarını öne sürerken, Apple iddiaları reddetti. Şirket, varılan anlaşmanın herhangi bir suçlama veya sorumluluk kabulü anlamına gelmediğini bildirdi.

BAŞVURU ŞARTLARI VE KAPSAMDAKİ MODELLER

Tazminat ödemesinden yararlanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor:

Tarih aralığı: Cihazların 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında satın alınmış olması şartı aranıyor.

Geçerli modeller: Başvurular iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve tüm iPhone 16 modellerini kapsıyor.

Kullanım amacı: Başvurunun, cihazı yeniden satış amacıyla değil; kişisel veya profesyonel kullanım için ilk satın alan kişi tarafından yapılması gerekiyor.

BAŞVURU ADIMLARI VE BİLGİ GEREKSİNİMLERİ

Süreç, resmi uzlaşma web sitesi üzerinden yürütülüyor. Form doldururken izlenmesi gereken adımlar ve koşullar şu şekildedir:

Başvuru formuna isim, adres ve iletişim bilgilerinin eklenmesi gerekiyor.

Cihazın "Ayarlar" menüsünden erişilebilen seri numarasının sisteme girilmesi zorunlu tutuluyor.

Ödemeler; PayPal, Venmo, doğrudan banka transferi veya çek yöntemiyle talep edilebiliyor.

Birden fazla uygun cihaza sahip olan kullanıcıların, her bir cihaz için ayrı başvuru yapması gerekiyor.

ÖDEME TUTARLARI VE MAHKEME TAKVİMİ

Hak sahiplerine başlangıç aşamasında cihaz başına 25 dolar ödenmesi planlanıyor. Kesin tutar; toplam geçerli başvuru sayısı ve idari giderlere bağlı olarak 95 dolara kadar yükselebilecek ya da bu seviyenin altına düşebilecek.

Son başvuru tarihi 21 Aralık 2026 olarak belirlendi. Anlaşmanın nihai onayı için düzenlenecek duruşma, 24 Şubat 2027 tarihinde Kaliforniya San Jose’deki federal mahkemede görülecek. Olası bir itiraz olmaması durumunda ödeme dağıtımına mahkeme onayının ardından başlanacak.