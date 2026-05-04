Apple, M4 işlemciye sahip Mac mini serisinde baz model yapılandırmasını güncelleyerek 256 GB depolama alanına sahip giriş seviyesi modelin satışını dünya genelinde durdurdu. Bu kararla birlikte serinin başlangıç kapasitesi 512 GB’a yükselirken, ürünün Türkiye'deki başlangıç fiyatı da doğrudan artış gösterdi. Söz konusu değişiklik, küresel pazarlarla eş zamanlı olarak Türkiye pazarındaki satış seçeneklerine de yansıdı.

FİYATLARA ETKİSİ VE MEVCUT DURUM

Depolama kapasitesindeki bu zorunlu artış, ürünün erişilebilir fiyat noktasında yukarı yönlü bir değişim yarattı. Daha önce 37.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan 256 GB’lık giriş modelinin yerini, 50.499 TL satış fiyatına sahip 512 GB’lık model aldı.

Bu durum, Mac mini ekosistemine giriş yapmak isteyen kullanıcılar için başlangıç maliyetinin yaklaşık 12.500 TL seviyesinde artmasıyla sonuçlandı.

APPLE NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI?

Şirket tarafından değişikliğin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sektör analizleri kararın arkasında arz-talep dengesi ve maliyet unsurlarının olduğunu işaret ediyor.

Apple CEO’su Tim Cook’un son finansal değerlendirme toplantısında Mac mini ve Mac Studio özelinde tedarik kısıtlarına değinmesi, bu hamlenin üretim planlamasının bir parçası olduğunu gösteriyor. Ayrıca artan RAM maliyetleri ve üretim optimizasyon süreçlerinin, şirketin düşük kapasiteli modelleri üretim bandından kaldırmasında etkili olduğu belirtiliyor.

