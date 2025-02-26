Apple, iPhone’lardaki sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesinin görünmesine neden olan bir hatayı düzelttiklerini açıkladı.

Şirket, bu tür dil modellerinin bazen sesin ilk işleme aşamasında yanlış eşleşmeler yapabildiğini belirtti. Hatanın bilinçli yapılmadığını açıkladı.

Bir Apple sözcüsü, sesi metne dönüştürme sistemiyle ilgili olan bu sorunun farkında olduklarını ve bir düzeltme sürecinin uygulandığını ifade etti.

Sözcü, "Bu, konuşma tanıma modellerinin hedef kelimeyi düzeltmeden önce benzer seslere sahip kelimeleri kısa süreliğine göstermesinden kaynaklanan bir durum" dedi.

Şirket, aksaklığın teknik bir hata olduğunu ve kasıtlı bir yönlendirme içermediğini vurguladı. Ses tanıma sistemlerinin zaman zaman yanlış kelimeleri algılayabildiğini belirten Apple, bu tür hataları en aza indirmek için düzenli güncellemeler yapıldığını bildirdi.