Apple, iOS 19 güncellemesiyle AirPods'a canlı çeviri özelliği eklemeyi planlıyor. Apple'ın bu hamleyi yeni yapmayı planlasa da şirketin en büyük rakipleri arasında yer alan Google ve Samsung bu hizmeti kullanıcılarına uzun zamandır sunuyor.

ÇEVİRİ ÖZELLİĞİ EKLEMEYİ PLANLIYOR

Bloomberg'in haberine göre, Apple, bu yıl içinde iOS 19 güncellemesiyle AirPods'a canlı çeviri özelliği eklemeyi amaçlıyor. Habere göre, yeni kulaklıklar konuşulan dili algılayarak iPhone aracılığıyla anında çeviri yapacak ve kullanıcının AirPods'una yönlendirecek.

Kullanıcı da kendi dilinde konuştuğunda çeviri karşı tarafa iletilebilecek. İngilizce konuşan bir kullanıcı, Çince konuşan birini dinlerken, AirPods aracılığıyla konuşmayı İngilizce olarak duyabilecek.

Verilen bilgilere göre, Apple, 2020'den bu yana iPhone'da Translate uygulaması sunuyordu fakat bu yenilik AirPods ile çeviriyi daha pratik hale getirecek.

RAKİPLERİ DAHA ÖNCE YAPMIŞTI

Google, ilk defa 2017’de Pixel Buds kulaklıklarına canlı çeviri özelliğini eklemişti. 2022’de Pixel Buds Pro, gelişmiş çeviri teknolojileriyle dikkat çekti.

Samsung, Galaxy AI teknolojilerinde canlı çeviri desteğini kullanıcılarına sundu.