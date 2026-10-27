Yeni 8,5 inç iPad Mini (A20 Pro) 128 GB modelinin 48.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmasının ardından, mevcut tüm iPad modellerinin fiyatlarında ortalama yüzde 10 seviyesinde artış yapıldı.

Düzenleme, giriş seviyesi tabletlerden üst segment iPad Pro modellerine kadar geniş bir yelpazeyi etkiledi.

GİRİŞ VE ORTA SEGMENT İPAD MODELLERİNİN FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Yapılan fiyat güncellemesiyle birlikte 11 inç iPad (A16) 128 GB modelinin satış fiyatı 29.999 TL’den 31.999 TL’ye çıkarıldı. Orta segmentte yer alan 11 inç iPad Air M4 128 GB modelinin fiyatı ise 47.999 TL’den 52.499 TL’ye yükseltildi.

ÜST SEGMENT İPAD PRO FİYARLARI DA ARTTI

Üst segment iPad Pro serisinde de belirgin fiyat değişimleri gerçekleşti. 11 inç iPad Pro M5 256 GB modelinin yeni fiyatı 77.999 TL’den 85.999 TL’ye ulaşırken, serinin en üst modellerinden 13 inç iPad Pro M5 256 GB ise 92.999 TL’den 107.999 TL’ye yükseldi.

BEŞ AYLIK SÜREÇTE YÜZDE 40 ZAM GELDİ

Apple, iPad ürün grubuna en son Haziran 2026’da yaklaşık yüzde 25 oranında zam uygulamıştı. Son güncellemeyle birlikte, en uygun fiyatlı model olan 11 inç iPad’in etiket fiyatı Haziran ayındaki zam öncesi dönemle kıyaslandığında toplamda yaklaşık yüzde 40 oranında artmış oldu.

DİĞER APPLE ÜRÜN GRUPLARI ETKİLENMEDİ

Gerçekleşen fiyat artışı yalnızca iPad, iPad Air ve iPad Pro modelleriyle sınırlı kaldı. Markanın Türkiye pazarında satışta bulunan iPhone, MacBook, AirPods ve Apple Watch ürün gruplarının mevcut fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.