ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri piyasalarda deprem etkisi yarattı. Özellikle Apple, tedarik zincirinin büyük bölümünün Asya’da olması nedeniyle en fazla etkilenen şirketlerden biri oldu. Şirketin piyasa değeri bir günde 3 trilyon 52 milyar dolara kadar geriledi.

ASYA ÜLKELERİNDE ÜRETİLEN APPLE ÜRÜNLERİ ZAMLANACAK

Trump yönetiminin Asya ülkelerine yönelik gümrük tarifelerini artırması, Apple’ın üretim maliyetlerini yukarı çekecek. Morgan Stanley analisti Erik Woodring, Apple’ın bu ek maliyetleri dengelemek için ABD’de ürün fiyatlarını yüzde 17-18 oranında artırmak zorunda kalabileceğini belirterek, "Apple, tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Vietnam, Hindistan ve Tayland gibi pazarlara yöneldi. Ancak bu ülkelere de aynı şekilde karşılıklı gümrük tarifeleri uygulanıyor. Yani kaçış yok" dedi.

APPLE'IN HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Apple, son yıllarda üretimini Çin dışına kaydırarak Hindistan, Vietnam ve Malezya gibi ülkelere yönelmişti. Ancak Trump’ın tarifeleri bu ülkeleri de kapsayınca Apple için kaçış yolu kalmadı. Artan maliyetler ve küresel resesyon beklentisi, yatırımcıları endişelendirdi ve hisselerde sert düşüşe neden oldu.

Apple’ın yanı sıra, teknoloji devleri de düşüşten nasibini aldı. Nvidia yüzde 7,8, Google’ın çatı şirketi Alphabet yüzde 3,9, Meta ve Amazon yüzde 8,9, Microsoft ise yüzde 2,4 değer kaybetti. Analistler, piyasalardaki bu dalgalanmanın sürebileceği konusunda uyarıyor.