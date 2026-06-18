Apple, artan çip maliyetlerinin etkisiyle ürün fiyatlarında artışa hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, özellikle bellek ve depolama bileşenlerinde yaşanan maliyet yükselişlerinin şirket üzerinde önemli bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Yapay zeka teknolojilerine yönelik yatırımların küresel ölçekte hız kazanması, veri merkezlerinin bellek talebinde büyük bir artışa yol açtı. Cook, bu durumun tüketici elektroniği üreticileri için tedarik sıkıntısı yarattığını ve maliyetleri doğrudan yukarı çektiğini ifade etti.

"FİYAT ARTIŞLARI KAÇINILMAZ HALE GELDİ"

Apple'ın uzun süredir maliyet artışlarını müşterilere yansıtmamak adına direnç gösterdiğini belirten Cook, mevcut piyasa koşullarının sürdürülebilir olmaktan çıktığını vurguladı.

CEO Cook, konuyla ilgili olarak, "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi" ifadesini kullandı.

Olası zamların hangi tarihte uygulanacağı, hangi ürün gruplarını kapsayacağı veya artış oranlarının ne olacağı konusunda ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

YENİ MODELLER YOLDA

Öte yandan, Apple'ın eylül ayında ilk katlanabilir iPhone modelini, iPhone 18 Pro ve Pro Max serisiyle birlikte tanıtması bekleniyor. Gündeme gelen olası fiyat artışlarının bu yeni nesil ürünleri kapsayıp kapsamayacağı ise henüz netlik kazanmadı.