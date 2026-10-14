Şirket, bu karara gerekçe olarak AB'nin katı Dijital Pazarlar Yasası (DMA) düzenlemelerini ve yeni nesil Siri yapay zekasına getirilen kısıtlamaları gösterdi. Dokunmatik ekranı ve gelişmiş yapay zekasıyla evdeki akıllı cihazları yönetmekten mesaj göndermeye kadar birçok işlevi üstlenen cihaz, gücünü büyük oranda Siri'den aldığı için AB pazarında tamamen engellenmiş oldu.

APPLE İDDİALARI REDDEDİYOR

Anlaşmazlığın temelinde, AB yetkililerinin Apple'dan kişisel verilere ve sistem altyapısına diğer rakip yapay zeka şirketlerinin de erişmesine izin vermesini talep etmesi yatıyor. AB kanadı bu hamleyi haksız rekabeti önlemek için gerekli görürken, Apple ise kapalı sisteminin kullanıcı verilerini ve gizliliğini koruduğunu savunuyor.

Şirket yetkilileri, kullanıcı güvenliğinden taviz vermeden AB düzenleyicileriyle orta bir yol bulmaya çalıştıklarını ancak şu an için net bir takvim sunamadıklarını belirtti.

Brexit ile AB'den ayrılan İngiltere ise bu kısıtlamalardan etkilenmedi. İngiliz düzenleyici kurumlarla güvenlik ve veri gizliliği konusunda anlaşmaya varan Apple, yeni teknolojilerini ve Siri yapay zekasını İngiltere'deki kullanıcılarına sunmaya devam ediyor.

AB üyesi 27 ülkedeki kullanıcılar ise şirket ile Brüksel arasındaki bu bürokratik kriz çözülene kadar Apple'ın en yeni akıllı ev cihazından mahrum kalacak.