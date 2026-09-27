4,88 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi olan Apple'a rekor tazminat cezası kesildi.

ABD'deki federal mahkeme jürisi, Apple'ın iPhone ve Apple Watch'ta kullandığı "Taptic Engine" adlı dokunsal geri bildirim teknolojisinde patent ihlali yaptığına hükmetti.

Jüri, Apple'ın San Diego merkezli Taction şirketine 5,7 milyar doların üzerinde tazminat ödemesine karar verdi.

APPLE İTİRAZ EDECEK

Apple, yaptığı açıklamada cezanın "haksız" olduğunu savunarak karara itiraz edeceğini bildirdi. Şirket, "Apple'ın Taptic Engine'i Taction'ın teknolojisinden temelde farklıdır." ifadesini kullandı. Apple, Taction'ın kendi testlerinin de bu görüşü desteklediğini belirtti ve "Taction'ın teknolojisini kullanmıyoruz." dedi.

ABD TARİHİNİN EN BÜYÜK PATENT CEZASI

Karar, ABD tarihinde şimdiye kadar verilen en yüksek tutarlı patent ihlali cezası olarak kayıtlara geçti.

Taction'ın avukatı Lance Yang ise jürinin kararından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Jürinin Taction lehine karar vermesinden ve patent haklarımızı doğrulamasından memnunuz." dedi.

DAVALAR DEVAM EDİYOR

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, San Diego'daki bir yargıcın 2023 yılında Apple'ı beraat ettirmesinin ardından geçen yıl davanın yeniden görülmesine izin vermişti. Apple ayrıca Haziran ayında İngiltere'de 3 milyar sterlinlik (4 milyar dolar) bir toplu davayla da karşı karşıya kaldı.

İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi, tüketici hakları grubu Which?'in açtığı davaya onay verdi. Karar, on milyonlarca tüketicinin davaya katılmasının önünü açtı.

Dava, Apple'ın iPhone kullanıcılarını kendi iCloud depolama hizmetini kullanmaya zorlayarak hakim konumunu kötüye kullandığı iddiasına dayanıyor.