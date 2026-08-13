Apple, yapay zeka alanında rekabetini sürdürmek için Siri'yi güçlendirmeye yönelik yeni bir strateji geliştirmeye hazırlanıyor. Şirketin, yapay zeka destekli asistanın kullanıcılarına güncel gelişmeleri anlık aktarabilmesi amacıyla haber yayıncılarıyla çok yıllı lisans anlaşmaları üzerinde çalıştığı belirtildi.

İÇERİK KULLANIMINA GÖRE ÖDEME

Apple'ın planına göre, yayıncılardan sağlanacak gerçek zamanlı haber ve bilgiler Siri'ye entegre edilecek. Böylece asistan, kullanıcıların güncel konulardaki sorularına daha kapsamlı ve hızlı yanıtlar verebilecek. Görüşmelerde dikkat çeken detay, ödeme yapısı. Apple, geleneksel sabit ücretli lisans modelleri yerine, Siri'nin bir yayıncının içeriğini ne kadar sıklıkla kullandığına bağlı olarak ödeme yapmayı değerlendiriyor.

Bu kullanım bazlı modelin hayata geçmesi ve yaygınlaşması, haber kuruluşları ile yapay zeka şirketleri arasındaki içerik anlaşmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Böyle bir sistemin başarılı olması halinde, sektör genelinde örnek oluşturması ve yayıncıların içeriklerinin yapay zeka platformlarında kullanımından doğrudan gelir elde etmesine olanak tanıması değerlendiriliyor.

Canlı haber entegrasyonu, Apple'ın Siri için planladığı daha kapsamlı yapay zeka dönüşümünün bir parçası olarak görülüyor. iOS 27 ile birlikte Siri'nin dünya bilgisi konusunda daha gelişmiş yeteneklere kavuşması, ekranda yer alan içerikleri daha iyi anlayabilmesi ve Apple'ın temel uygulamalarıyla daha kapsamlı şekilde çalışabilmesi hedefleniyor.

Yenilenen Siri'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması bekleniyor. Yayın kuruluşlarıyla yapılacak anlaşmalar sayesinde sesli asistanın kullanıcılara gerçek zamanlı haber ve bilgi aktarabilmesinin önü açılacak.