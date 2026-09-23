Ankara'da Mehmet Keleş'in (20), aquaparkta kaydıraktan düşerek ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kaydırakta su akış debisinin kesintisiz kaymayı sağlayacak seviyede olup olmadığının kontrol edilmediği, kaydırağın altında düşmeyi önleyecek güvenlik ağı ile darbe emici zemin kaplamasının yer almadığına dikkat çekilerek, işletme sahibi ile kaydırak görevlisinin tali kusurlu oldukları belirtildi.

İnşaat işçisi evli ve 1 çocuk babası Mehmet Keleş, geçen yıl 31 Temmuz'da, 2 kardeşi ve 2 kuzeniyle birlikte Yenimahalle'deki aquaparka gitti. Mehmet Keleş, su kaydırağından kayarken arkasından gelen ağabeyi Özmen Keleş'in kendisine çarpması sonucu dengesini kaybedip, 9 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, işletme sahibi İ.Ö., kaydırak görevlisi B.H.G. ve ağabey Özmen Keleş, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Dosyada görevlendirilen tek kişilik bilirkişi, maktulün kaydırak üzerinde kendi inisiyatifiyle ayağa kalkıp zıplamasının olayda asli kusur oluşturduğunu, işletme sahibi, görevli ve Özmen Keleş'in ise kusurunun bulunmadığını belirtti. Savcılık, rapor doğrultusunda şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Ailenin avukat aracılığıyla yaptığı itirazı değerlendiren Ankara 12’nci Sulh Ceza Hakimliği, maddi gerçeğe ulaşmak ve şüpheye yer bırakmamak açısından etkin bir soruşturma yapılması gerektiğine hükmedip, işletme sahibi ve kaydırak sorumlusu açısından kovuşturmaya yer olmadığı kararını kaldırdı.

YENİ RAPORDA KUSUR DEĞİŞTİ

Dosya yeniden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında alanında uzman 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından yeni rapor hazırlandı. Raporda, kazaya konu kaydırağın kör nokta oluşturan karmaşık bir mimariye sahip olduğu, işletmede TS EN 1069 standartlarının gerektirdiği elektronik sinyalizasyon, turnike veya kamera takip sisteminin bulunmadığı, su akış debisinin kesintisiz kaymayı sağlayacak şekilde kontrol edilmediği ve kaydırağın altında düşmeyi önleyecek güvenlik ağı ile darbe emici zemin kaplamasının yer almadığına dikkat çekildi. Raporda, bu teknik ve idari eksiklikler kazanın asli unsuru olarak değerlendirildi. Raporda, işletme sahibi İ.Ö. ile kaydırak görevlisi B.H.G.’nin olayda tali kusurlu oldukları belirtildi.

İTİRAZ EDİLECEK

Ailenin avukatı Handan Sayan Özgül, yeni rapora da itiraz edeceklerini söyleyerek, "Her ne kadar bilirkişi raporunda işletme sahibi ve kaydırak görevlisi yönünden tali kusur değerlendirmesi yapılmış ise de raporun tanık beyanları tamamlanmadan ve olayın oluş şekline ilişkin tüm deliller birlikte değerlendirilmeden düzenlenmiş olması nedeniyle eksik incelemeye dayandığı kanaatindeyiz. Bu haliyle rapor, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve kusur durumunun sağlıklı biçimde belirlenmesi bakımından yeterli ve denetime elverişli değildir. Bu nedenle, tanıkların beyanları alındıktan ve soruşturma kapsamında eksik kalan hususlar tamamlandıktan sonra, dosyanın konusunda uzman yeni bir bilirkişi heyetine tevdi edilerek olayın oluş şekli, işletmenin güvenlik tedbirleri, kaydırak sisteminin teknik özellikleri, personelin gözetim ve denetim yükümlülükleri ile tarafların kusur durumlarının yeniden ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.