Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından yarın dersbaşı yapacak.

MEB takvimine göre 16-20 Kasım'da uygulanan ara tatil sona erdi. 81 ilin merkezi ve tüm ilçelerinde eğitim öğretim yarından itibaren kaldığı yerden sürecek.

Öğretmenler, kasım dönemi mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden bugün saat 23.59'a kadar çevrim içi tamamlayabilecek.

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Eğitim öğretim yılının birinci dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü bitecek.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Bu dönemin ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihlerinde yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.