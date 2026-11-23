İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yeniden okul yoluna koyulurken, haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu meydana geldi.
Sabah erken saatlerden itibaren mesaiye yetişmeye çalışan sürücülere okul servislerinin de eklenmesiyle kentin ana arterlerinde ve bağlantı yollarında araç akışı yavaşladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 08.00 itibarıyla megakent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.