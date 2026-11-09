2026-2027 eğitim-öğretim yılının 16 Kasım'da başlayacak ilk ara tatili öncesinde şehirler arası otobüs biletlerine talep arttı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, satışa sunulan biletlerin yarısının tükendiğini belirterek birkaç gün içinde tamamının satılmasını beklediklerini söyledi.

Yıldırım, yolcu hareketliliğinin 13 Kasım Cuma akşamından itibaren artacağını, 14 ve 15 Kasım'da yoğunluk yaşanacağını ifade etti. Ara tatilden dönüşlerin ise 21-22 Kasım'da yoğunlaşmasını beklediklerini belirten Yıldırım, yolculara gidiş-dönüş biletlerini önceden almalarını tavsiye etti.

TATİL DÖNEMLERİNDE GÜNLÜK SEFER SAYISI 27 BİNE ÇIKIYOR

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal dönemlerde 22 bin olan günlük sefer sayısının tatil dönemlerinde 27 bine kadar çıktığını bildirdi.

Tatil dönemindeki trafik yoğunluğuna karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağıran Yıldırım, otobüslerin bakım ve kontrollerinin yapılması, şoförlerin dinlenmiş şekilde yola çıkması ve yolcuların emniyet kemeri kullanması gerektiğini vurguladı.