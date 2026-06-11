Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrenciler, veliler ve eğitim camiasını yakından ilgilendiren ara tatil kararını duyurdu. Yeni eğitim öğretim yılı planlamasına ilişkin bilgi veren Tekin, ara tatillerin kalkmayacağını açıkladı. Bakan ilk dönem ara tatilinin mevcut uygulamadaki gibi devam edeceğini söyledi. İkinci dönemde yapılacak ara tatilin ise Ramazan Bayramı haftasıyla birleştirilmesinin planlandığını açıkladı. LGS SINAV MERKEZLERİNE KAMERA UYGULAMASI GELİYOR Bakan Tekin’in açıkladığı düzenlemeler arasında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yapılan binalarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir uygulama yer alıyor. Buna göre sınavların gerçekleştirildiği sınıflara kameralar yerleştirilecek. Kameraların yalnızca sınav süresince aktif olacağı ve sınav güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

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