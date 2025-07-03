Masraflarına yetişe­meyen vatandaşın ara zam talebiyle, satış yapamayan sanayicinin ise faiz indirimi umuduyla başladığı temmuz ayını iktidar, doğalgaz zammıyla açtı. İktidar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da doğalgaza ‘zaman ayarlı’ zam yaptı. Emekli ve memurun enflasyon farkı alacağı, yılın ikinci yarısına sarkıtılan doğalgaz zammıyla düşük oranlarda tutuldu. Doğalgaz zammı haziran ayında yapılsaydı enflasyona 0.5 puan etki edecekti. Bu oran da milyonlarca emekçinin temmuz itibariyle alacağı maaşa sınırlı da olsa yukarı yönlü etki edecekti. Asgari ücrete ara zam yapmayacağının sinyalini veren, memur ve emekliye ise yalnızca enflasyon farkı verecek iktidar, dar gelirlinin yılın ikinci yarısı için alacağı yaklaşık yüzde 16-17’lik zammı şimdiden yüzde 24.6’lık doğalgaz zammıyla fazlasıyla geri almış olacak. Yılın geri kalanında doğalgaza bir zam daha bekleniyor.

1 YILDA YÜZDE 90 ARTTI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, konut tüketicilerine ise ortalama yüzde 24.6 oranında zam yapıldığını duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonu yüzde 35 olarak açıklamasına rağmen 1000 metreküp doğalgazın konutlardaki satış fiyatı 1 yılda yüzde 90.45 oranında zamlandı. SÖZCÜ yazarı Avukat Mustafa Zafer, “Bir yılda doğalgaza yapılan zam kadar asgari ücrete zam yapılsaydı bugün emekçiler en az 42 bin 334 lira ücret alırdı” ifadesiyle zamma tepki gösterdi.

İktidarın seçim kazanmak için zengin-yoksul ayırt etmeden herkesin kullandığı 25 metreküp doğalgazı ücretsiz tutmasının faturası da vatandaşa çıktı. Nisan 2024’ten bu yana doğalgazın satış fiyatı yüzde 140 zamlandı. Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ülkelerinde enerjide deflasyon konuşuluyor çünkü enerji fiyatları yıllık bazda yüzde 0.2 oranında geriledi. 38 üyeli OECD’de 29 ülkede enerji fiyatları gerilerken, Türkiye ise enerji zam- larında ilk sırada bulunuyor.

Emekli nasıl geçinecek?

Doğalgaz zamlarının devam etmesinden endişe ediliyor. Gazeteci Olcay Aydilek, doğalgazda yılın geri kalanında yeni zamların gündeme geleceğini belirtti. Aydilek, “Enerji yönetimine göre konutlarda doğalgaza yüzde 40, elektrikte yüzde 65 dolayında zam gereksinimi devam ediyor” ifadesini kullandı. TEPAV Ekonomisti Ali Çufadar ise “Emekli kışı nasıl geçirecek” diye sorduktan sonra “Niye mi zam geliyor? Kısmi bir nedeni kamunun fahiş faiz ödemeleri. Finanse edilmesi lazım” dedi.