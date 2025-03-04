Van’ın Erciş ilçesinde, bir otomobilin bagajında 6 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, ihbar üzerine durdurulan otomobildeki düzensiz göçmenler tespit edildi.
Jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürürken, otomobilin bagajında gizlenmiş halde bulunan 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Sürücü, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.