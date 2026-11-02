Son günlerde trafikte seyreden araçların bagaj kapaklarından sarkan temizlik bezleri ve havlular dikkat çekiyor. İlk bakışta masum bir unutkanlık veya temizlik sonrası kurutma çabası gibi görünen bu durumun arkasından, Elektronik Denetleme Sistemi’ni (EDS) atlatmaya yönelik kurnazca bir yöntem çıktı.
İHLAL CEZALARINDAN KURTULMAYA ÇALIŞIYORLAR
Yollarda giderek yaygınlaşan uygulamada sürücüler mikrofiber bez, havlu veya oto güderilerini bagaj kapağının alt kenarına sıkıştırarak arka plakanın üzerine doğru sarkıtıyor.
Plakanın bir ya da birkaç harf ve rakamını kapatacak şekilde ayarlanan bu bezler emniyet şeridi ihlali, hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ve yasak park denetimi yapan kameraların araçları tespit etmesini engelliyor.
BAHANELER BİLE KURTARMIYOR
Sürücülerin bu yöntemi tercih etmesindeki en büyük etken ise olası bir trafik denetiminde kolayca savunma yapabilmek. Polis çevirmesine takılan sürücüler, "Bagajı kapatırken sıkışmış, fark etmemişim" ya da "Aracı yıkadıktan sonra kurusun diye koymuştum" gibi bahanelerle cezadan kurtulmaya çalışıyor.
Günün Trend Haberleri
Trafik denetleme ekipleri ise yöntemin farkında. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, plakanın görünürlüğünü kasten engellemek, tahrif etmek veya plaka üzerinde oynama yapmak ağır idari para cezası ve ceza puanı yaptırımı içeriyor. Denetimlerin sıklaştırıldığı bölgelerde, plakasını bezle kamufle ettiği belirlenen araçlara cezai işlem uygulanmaya devam ediyor.
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