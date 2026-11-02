BAHANELER BİLE KURTARMIYOR

Sürücülerin bu yöntemi tercih etmesindeki en büyük etken ise olası bir trafik denetiminde kolayca savunma yapabilmek. Polis çevirmesine takılan sürücüler, "Bagajı kapatırken sıkışmış, fark etmemişim" ya da "Aracı yıkadıktan sonra kurusun diye koymuştum" gibi bahanelerle cezadan kurtulmaya çalışıyor.