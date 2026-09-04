Dünyanın en sakin ve sessiz adalarını belirlemek amacıyla yürütülen araştırmada Yeni Zelanda'ya bağlı Stewart Adası birinci sırada yer aldı. Uydu görüntüleri, yol ağı yoğunluğu, hava trafiği ve biyoçeşitlilik verileriyle yapılan analizde adanın yüzde 85'inin koruma altındaki milli parktan oluştuğu tespit edildi.

STEWART ADASI HANGİ ÖZELLİKLERİYLE ZİRVEDE YER ALDI?

1 bin 680 kilometrekarelik alana sahip Stewart Adası'nda sadece 500 kişi ikamet ediyor. Adada insan nüfusunun 40 katı büyüklüğünde, yaklaşık 20 bin adet koruma altındaki kivi kuşu bulunuyor.

Ana karayollarının ve büyük havalimanlarının yer almadığı adada ulaşım 280 kilometrelik yürüyüş parkurlarıyla sağlanıyor. Ada, Uluslararası Karanlık Gökyüzü Örgütü tarafından onaylanmış dünyanın en güneydeki karanlık gökyüzü rezervi unvanını da taşıyor.

SANTORİNİ LİSTENİN EN SONUNA GERİLEDİ

Sıralamada ikinciliği Yunanistan'ın Anafi Adası elde ederken, Birleşik Krallık'a bağlı St. Martin Adası beşinci sırada yer buldu. Turizm yoğunluğu ve araç trafiğinin yüksek olduğu komşu Santorini adası ise 100 ada arasında 99'uncu sıraya gerileyerek listenin en gürültülü alanlarından biri oldu.

DÜNYANIN EN SESSİZ 25 ADASI

1. Stewart Adası (Yeni Zelanda)

2. Anafi (Yunanistan)

3. Ilha Grande (Brezilya)

4. Lord Howe (Avustralya)

5. St. Martin's (İngiltere)

6. Tioman (Malezya)

7. Koh Chang (Tayland)

8. Koh Rong (Kamboçya)

9. Havelock (Hindistan)

10. Santa Catalina (ABD)

11. Skye (İskoçya)

12. Isla Holbox (Meksika)

13. Magnetic (Avustralya)

14. Herm (Manş Adaları)

15. Boa Vista (Yeşil Burun Adaları)

16. Salt Spring (Kanada)

17. Mljet (Hırvatistan)

18. La Digue (Seyşeller)

19. Vis (Hırvatistan)

20. Palawan (Filipinler)

21. Viti Levu (Fiji)

22. Milos (Yunanistan)

23. Salina (İtalya)

24. Ilha das Flores (Portekiz)

25. La Gomera (İspanya)